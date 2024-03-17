在台擴建資料中心有譜？Google：依市場需求評估

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（中央社記者吳家豪台北17日電）Google 2019年9月宣布在台南購地，準備在台灣擴建資料中心，去年遭議員質疑過了4年多時間尚未動工。Google台灣總經理林雅芳接受中央社記者採訪表示，會依據目前市場上的需求，來評估擴建進展。

儘管無法評論台南資料中心計畫，但林雅芳強調，Google持續投資位於彰濱工業區的台灣首座資料中心，目前使用量和服務範圍相較2013年啟用時已增加超過5倍，是Google在亞洲規模最大的資料中心。

事實上，Google在亞洲擴建資料中心的腳步未曾停下，日本首座資料中心落腳千葉縣印西市，已於2023年3月開始運作。Google在官網說明，選擇印西市的原因是「具備訓練有素的人力、高品質的數位基礎架構和可開發的土地」。

然而並非所有資料中心建置計畫都能如願執行，例如2011年Google宣布在香港購地興建資料中心，卻因為土地難以取得而觸礁，2013年黯然放棄。

林雅芳提到，除了資料中心之外，Google持續擴大在台投資，板橋第2棟辦公大樓預計今年第2季啟用，容量是第1棟辦公大樓的2倍以上，將匯集Google其他營運據點的硬體人才。

她說，Google在台灣的工程實驗室（lab）供不應求，新辦公大樓設有更多不同類型的實驗室，可以提升工程師研發效率。此外，原本硬體部門員工分散在台北、新北、桃園及新竹等地，日後集中在新辦公大樓，也有助提升協作效率。

Google於2021年1月宣布啟用位於新北市板橋遠東通訊園區的辦公室，是美國總部以外首座且最大的硬體研發基地，共有16層樓，採用開放、友善的設計，員工可自由安排使用健身房、按摩室、午睡空間，且提供身心諮詢、擁有常駐醫師與護理師的健康中心。

原本板橋第2棟辦公大樓規劃2023年落成，卻因疫情期間工程延宕，直到今年才準備正式開幕。（編輯：林淑媛）1130317