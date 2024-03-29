更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
徐若熙明天投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
首頁 / 地方

民團護25棵行道樹籲莫判死刑 新北：專家評估

2024/3/29 17:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北29日電）台灣樹人會與社區居民，不滿板橋第一運動場為改善周邊道路，卻砍伐25棵路樹；今天陳情抗議要求「刀下留命，不要判死刑」。市府說，經專家學者目視健檢暨風險評估後核定移除。

板一運動場周邊居民與台灣樹人會秘書長潘翰疆，今天在砍樹現場持海報抗議表示，市府城鄉發展局宣稱要在運動場旁種植多樣化喬木或複層植物，提升綠覆率；卻要移除25棵樟樹、破布子、小葉南洋杉、垂榕、阿勃勒、小葉欖仁。

潘翰疆說，這些須移除的理由包括，主幹結構不良、傾斜角度大於20度、枝幹中空、樹皮受損、生長空間狹小等；但評估報告是未經樹木保護委員的黑箱作業，且直接將「健檢報告書當成死刑判決書」，根本沒有公民參與。

他接受聯訪認為，除支持腐朽與盤根的樹木可移除，其他無重大結構不良的樹木，可移植扶正保留生機，不要宣判死刑。尤其，未經應力波檢測行道樹，如何確保樹木是中空。

綠美化環境景觀處回應中央社記者表示，城鄉局的移除計畫，邀專家學者「目視健檢」暨風險評估後，提送計畫由景觀處邀學者審查後，修正意見核准辦理。至於須移除的路樹是否仍有生機，須由城鄉局評估。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民主進步黨新北市議員黃淑君表示，市府在地方協調會時，承諾會移植樹木，但今天卻發現大量的樹木將被移除，且調閱紀錄發現，廠商僅將移除計畫報備景觀處備查，未經過實質審查；市府應檢討並實踐程序正義，才能落實綠覆計畫。

城鄉局說，經調查全區共206棵喬木，經健康評估規劃保留166棵，有15棵經評估樹況及結構良好，移植仍可存活，將原地移植，25棵須移除。（編輯：張銘坤）1130329

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196