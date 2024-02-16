議員揭板橋1年挖破管300次 新北更新圖資降低挖損

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市議員黃淑君今天說，板橋區民國112年因工程開挖導致地下管線破損、漏水事件高達300次，嚴重影響民生。市府說，透過智慧道路管理中心資料庫，系統分析降低挖損機率。

民進黨新北市議員黃淑君透過新聞稿表示，板橋區去年一整年地下管線被挖損300次，幾乎是「天天有破管」，造成人民生活極大不便。

她說，地下管線圖資年久，準確度不足，尤其地下雨水箱涵及排水管線交錯複雜，自來水管年代久遠，加上路面不斷重複開挖，不僅造成交通危險，更容易破壞地下管線，影響民生需求。

她認為，市府應儘速建立「立體圖資」，整合城鄉、工務、地政，及地面下的台電、自來水、電信、瓦斯及汙水下水道等資訊，以避免重複開挖、浪費。

對此，市府養護工程處表示，除工程開挖導致，另埋管深度不足、管線材質老化，也是管線破損、漏水的因素。呼籲各管線單位定期汰換老舊管線、更新圖資。

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養工處說，109年成立智慧道路管理管中心，建立管線資料庫；開發3D管線擴增實境AR技術，將以往只能在電腦上操作查詢的地理資訊系統GIS，平面管線圖資立體化，新系統比較容易判別地下管線位置，減少挖掘失誤機率。

養工處說，也要求民生管線單位，派員進駐智慧道管中心，透過大數據分析、道路巡查方式，排出挖掘道路的優先順序，減少重複開挖。（編輯：方沛清）1130216