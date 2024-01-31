綠議員指新北幣成效不彰 市府：會員達86萬人

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北31日電）民進黨新北市議員黃淑君今天批評新北市政府推動「新北幣」，花逾6000萬元建置New Tai Pay系統，卻僅11萬人下載APP，成效不彰。市府表示，會員數達86萬人。

黃淑君今天發布新聞稿表示，新北市政府為推動行動支付，花逾新台幣6000萬元建置New Tai Pay系統，結合「新北幣」的APP，並在2022年正式上路。

她表示，市府原本希望讓人民生活更加方便，但系統建置後，截至112年12月中統計，下載數只有11萬次，換算僅約新北市人口的2.75%，推動成效不彰，有錢也做不好，令人匪夷所思。

黃淑君質疑，新北幣執行單位是研考會資訊中心，而資訊中心大多是資管人才，除系統建置外，對招商、行銷一無所知，以及缺乏跨局處整合，使得發錢（新北幣）都有困難，市民實在難以接受。

研考會回應表示，為了淨零減碳，新北積極推動行動支付APP（NewTaiPAY），並獲得「2023 GO SMART Award國際獎項」及「2023年IIA 國際創新獎」等國際大獎的肯定。

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研考會表示，NewTaiPAY合作商家數已近1.9萬家，新北幣會員系統與「新北市民卡」結合，使得整體會員數已達86萬人次，並非網路上APP所呈現的下載數僅有11萬次。

研考會表示，今年新北幣執行重點在於點數交換平台及與第三方電子支付的結合，以擴大支付的應用範圍及商家數，並藉由業者服務平台既有的通路及資源，減少市府投入招商及行銷的成本，換取最大的效益並與各局處積極研商整合。（編輯：李錫璋）1130131