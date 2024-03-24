新北板一運動場整建砍樹惹議 城鄉局：核准移除

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市板橋區第一運動場周圍因整建而移除路樹，有民眾上網請命盼阻止砍樹。台灣樹人會表示，行政單位常以所謂專家評估應移除為由而砍樹。新北市城鄉局指出，獲核准移除。

新北市政府正進行「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程」，新北市城鄉局規劃人行步道動線優化及新植多樣化喬木、複層植物等項目，希望增加開放空間通行舒適性及綠地品質。

根據城鄉局承包商日前公告，經專家鑑定須移植15棵、移除25棵樹木，並自18日起展開始砍樹。此舉引發民眾不滿，並臉書（Facebook）社群貼文稱「有些樹只是因為長歪了一點就要被移除，要怎做才可以阻止…」。

台灣樹人會秘書長潘翰疆向中央社記者表示，板橋區第一運動場周邊已有4棵路樹遭砍除，但根據公告內容顯示，這些路樹健康狀況是被評估正常的，但因被認為會影響公共安全而遭建議移除。

他指出，以日前新北市土城中央路砍樹案及台北市士林中正路砍樹案為例，大多是由「樹藝師」等所謂專家提出移除建議，主要訴求就是對樹木影響公共安全的恐懼。

潘翰疆表示，行政單位若想要移除路樹時，這些所謂的「樹藝師」都會出具建議移除，這根本未具公信力，事實上仍應依官方法令程序為準。新北市政府景觀處若核可，審查的樹保委員應該具名負責。

對此，新北市景觀處指出，城鄉局3月初提送「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫工程--樹木移除計畫（修正版）」，已獲核准移除。

城鄉局表示，板一運動場周邊人行步道高低差過大、部分寬度狹小且因植穴過小造成嚴重竄根，除了導致人行使用危險、無法提供友善無障礙使用外，也影響樹木健康生長。

為提升人行及景觀環境品質，城鄉局指出，經專家評估，除有部分路樹有結構不佳、健康不良情形，依程序經景觀處審查同意移除外，其餘盡量以現地保留或移植方式辦理。

城鄉局表示，此計劃重新規劃以提供友善無障礙使用空間及人行步道寬度外，並考量未來喬木生長環境，重新規劃喬木生長空間，採連續樹穴規劃，改善樹木生長環境。（編輯：戴光育）1130324