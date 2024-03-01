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被控任建商砍老樹 北市文化局：非受保護樹木

2024/3/1 20:56（3/1 21:32 更新）
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台灣樹人會、護樹市民1日舉行記者會，指台北市政府文化局對居民申請保護老樹黑箱作業，放任建商沒拆除執照下開重機具到現場，粗暴砍掉4棵老樹，訴求修法對申請中樹木保護6個月。（台灣樹人會、護樹市民提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月1日
台灣樹人會、護樹市民1日舉行記者會，指台北市政府文化局對居民申請保護老樹黑箱作業，放任建商沒拆除執照下開重機具到現場，粗暴砍掉4棵老樹，訴求修法對申請中樹木保護6個月。（台灣樹人會、護樹市民提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月1日
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台灣樹人會質疑，北市任由建商砍掉4棵老樹，諷申請樹保反成催命符。文化局說明，被砍的都是充分討論後決議不認列為受保護的樹木，沒有隱匿或黑箱等情事。

台灣樹人會、申請保護老樹居民今天聯袂在台北市木柵路一段238巷附近召開記者會，直指台北市政府文化局對居民申請保護老樹黑箱作業，並偏袒建商，市府建管單位放任建商沒拆除執照下就開重機具到現場，粗暴砍掉4棵老樹，諷喻「申請樹保反成催命符」。

文化局以新聞稿回應，2月23日接獲通報文山區木柵路1段238巷樹木遭砍伐後，即刻派員及樹保委員會勘，就受保護樹木現場勘查後發現，受保護樹木青楓（編號4275、4276）樹體未造成傷害。

文化局說，周邊受保護樹木芒果（編號4273、4274）周邊受倒塌圍牆磚塊堆積，且影響生育棲地，造成不明痕跡，將依規定裁罰。

文化局表示，「台北市樹木保護自治條例」未含括一般未達標的樹木；此次民眾關心遭砍伐的樹木，經查均未達受保護樹木的標準，且已由樹保幹事會議充分討論後決議為不認列。

文化局指出，陳情民眾於112年5月申請樹齡鑑定，文化局6月初邀集臺北市樹木保護委員會委員現勘了解，待資料齊備後即提報8月樹保幹事會審議，會議中就民眾提報之20株樹木比對空照圖、樹木大小等資料，決議認列11株，其產權分屬私人及市府工務局新工處所權有，文化局業已依程序造冊掛牌列管。

針對前次未獲認列之非受保護樹木，陳情民眾又於113年2月補充資料，重新申請認列，因所補充資料仍無法證明該樹存續達50年，故仍維持112年8月樹保幹事會議決議不認列的判定。

文化局強調，北市自治條例雖未有臨時受保護樹木的機制，但受保護樹採現地量測，如達標即刻為北市受保護樹；樹木保護委員會大會及幹事會會議紀錄均於文化局官網公開，並無隱匿或黑箱作業可能。（編輯：張銘坤）1130301

#台北市
#台北市政府文化局
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