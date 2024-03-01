居民環團控北市府黑箱作業 任由建商砍老樹

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）台灣樹人會今天質疑，前北市文化局長龍應台催生樹保自治條例的老樟樹旁還有多棵老樹申請保護中，卻遭北市府黑箱作業、瀆職未執法，任由建商砍掉4棵，諷喻申請樹保反成催命符。

台灣樹人會、申請保護老樹居民今天聯袂在台北市木柵路一段238巷附近召開記者會，直指台北市政府文化局對居民申請保護老樹黑箱作業，並偏袒建商，市府建管單位放任建商沒拆除執照下就開重機具到現場，粗暴砍掉4棵老樹，諷喻「申請樹保反成催命符」。

台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，居民王小姐等人申請樹保的數量有20幾棵，包含在新工處與建商取得土地上，且就在龍應台催生台北市樹木保護自治條例緣起之一的老樟樹附近，其中10幾棵去年確定受保護，其餘去年11月被駁回，所以護樹市民花2個月時間，找到親手種樹的人，取得老照片證實樹齡逾50年，符合認列受保要求。

申請樹保的王小姐並說，不只老照片，還有台北市歷史圖資可以證實，結果文化局竟採用建商提供最傷樹的鑽樹心方式所獲得資料，從專業性到態度都非常不足。潘翰疆說，不知道是什麼機構所做。

潘翰疆並說，今年2月21日，護樹市民跟文化局聯絡獲悉此申請案在處理中；23日卻發生建商粗暴進入現場砍掉4棵老樹事件，包含芒果樹、桂花樹、馬拉巴栗、雪桐，且文化局變成「僅於口頭上」說「案子被駁回」，但是迄今拿不出審查樹保幹事會審議的公文證實。

王小姐說，當地人在這裡成長，對這些老樹是有感情的，發生這種事讓人很傷心，迄今找到證實樹齡的證據應依法進入審議作業才對，「卻被逕行駁回」、「非常黑箱」、「明顯偏袒建商」，試問曾說對老樹有感情的台北市長蔣萬安，「看到老樹這樣被砍掉，怎麼想？」

潘翰疆說，2月23日建商粗暴砍樹時，只能眼睜睜看著樹被砍完、傷完，才能去旁邊討論，因為文化局只讓約聘僱人員到場，被建商的律師問到受驚嚇，沒派公務員到場依據樹保條例第7條（所有人不得拒絕勘查）執法，並會同警察勒令停止砍樹，質疑文化局公權力淪喪瀆職，因為也沒掛上臨時牌保護樹木，訴求修法對申請中樹木保護6個月。

潘翰疆還說，當地是高丘坍方地、受保樹跟水脈都近，應禁止開發。王小姐重申，建商路權、工程雜項與拆除執照都沒申請，就可以開來，當天重機具進巷道，拆門與牆，同時也不是第一次這樣粗暴對待當地老人、居民，真的很希望蔣市府任內補好樹保法大洞。（編輯：陳政偉）1130301