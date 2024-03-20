新店青潭國小創校麵包樹 樹保團體盼列珍貴樹木

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北20日電）樹保團體今天爭取青潭國小旁6棵逾60年麵包樹認列珍貴樹木，避免遭任意遷植、砍伐。新北市府農業局景觀處表示，樹木保護委員會已決議，請青潭國小重提完善保護計畫。

台灣樹人會秘書長潘翰疆下午開記者會表示，112年6月樹人會提報新店區北宜路二段82巷，青潭國小圍牆旁樹齡超過60年的6棵麵包樹，認列為珍貴樹木，卻遲未排入樹木保護委員會審查，疑似「吃案」。

潘翰疆、「公民幫推平台」理事長黃建興、當地居民許美惠等人都表示，這些樹是民國45年青潭國小創校師生手植，訪談10餘名當地耆老，都印證樹齡超過50年。提報資料附上中央研究院1969年台灣衛星影像對照現況，證明樹木一直存在，但都不被樹保委員認同。

潘翰疆說，珍貴樹木除樹齡50年以上，若具地方特性、歷史性或學術研究價值，也有資格。老麵包樹是首任校長丁永華向前總統府國策顧問楊森將軍募款籌建校舍時，一起種植校門旁麵包樹、校園椰子樹、桂花樹。

麵包樹曾因人行道改善工程，曾面臨遭砍命運，經樹保團體爭取，市府養工處規劃改善方案，兼顧老樹保留、維護行走安全、保留停車空間，是三贏方案。但養工處方案，目前仍未取得地方社區共識。

新北樹保會下午舉行會議，原只討論解編列管珍貴樹木，後釋出善意，將本案列入臨時動議討論。

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農業局景觀處表示，青潭國小麵包樹位於學校圍牆旁的人行道，受新北市樹木保護自治條例規範保護，若要移植須提出移植計畫，提報景觀處核備才可執行。對於提報認列珍貴樹木，須以更高標準檢視，將請青潭國小依專家學者意見，提報強化保護計畫。

潘翰疆接受中央社記者電訪表示，對麵包樹未認列珍貴樹木表示遺憾。他說，珍貴樹木得由農業局設保育設施，且不得任意遷植、砍伐；若沒有珍貴樹木的身分，行道樹的遷植、砍伐，不須送樹保委員會審議，麵包樹的前途仍令人憂慮。（編輯：林恕暉）1130320