新北青潭國小老樹爭議 民團接受市府方案拚三贏

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市青潭國小旁將進行人行道改善工程，引發6棵逾60年麵包樹處理爭議。護樹團體今天表示，市府規劃的改善方案，兼顧老樹保留、維護行走安全、保留停車空間，是三贏方案。

台灣樹人會秘書長潘翰疆今天與護樹團體召開記者會指出，新店區青潭國小圍牆旁北宜路二段82巷有創校師長手植估計樹齡超過60年的6棵麵包樹，歷經護樹團體與在地居民搶救，希望能原地保留，避免因為巷道改善工程而移植。

潘翰疆指出，兼顧保留老樹與改善人行道等，謀求多贏局面，感謝市府工務局養工處今年1月4日規劃「新店區北宜路二段82巷（青潭國小旁）人行道改善工程」設計方案，達到改善植穴原地保留老樹、人行道符合法規夠寬、機車格夠用。

護樹團體認為，養工處方案經費僅需新台幣190萬元，工程需40天，若早日實施可消弭護樹、移樹的對立，兼顧護樹生態理念、節能減碳生態多樣性、人本交通設計。

連任3屆的新店區美潭里里長簡明峰接受中央社記者電訪表示，維安是里長的重要職責，他從民國105年就協調改善通學廊道至今，從未支持要砍樹，並支持尊重生命、尊重專業與環境永續。

簡明峰指出，長久的爭議並非對立，或保留與遷移樹木的輸贏。樂見養工處規劃的工程方案，但麵包樹樹徑會持續成長，植穴空間有限，原地保留其實不利於樹木長久健康與成長。

他表示，若能在校園更寬廣與肥沃的土地成長，移植技術不成問題，也讓麵包樹活得更長久。期待今年4月青潭國小師生的生命與環境教育表決，早日決定樹木的命運。

新北市養工處指出，1月初說明會所提規劃並非最終方案，將尊重地方與護樹團體的意見，達成共識後才能規劃巷道改善工程的進度。（編輯：戴光育）1130126