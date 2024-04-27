中國3月工業利潤下降3.5% 終止連續7個月增長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國國家統計局今天公布，第1季全國規模以上工業利潤年增4.3%，連續3季增長。但3月份規模以上工業利潤下降3.5%，終止2023年8月以來持續增長的態勢。

據公布，1至3月，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣1兆5055.3億元（約新台幣6.78兆元，下同），比去年同期增長4.3%。不過與1至2月年增10.2%相比，增幅明顯下降。

其中，3月份規模以上工業企業實現利潤年減3.5%，這是自2023年8月以來，首度出現衰退。

數據顯示，1至3月，規模以上工業企業實現營業收入30.96兆元，年增2.3%。但與1至2月年增4.5%相比，也呈現減少。規模以上工業企業每100元資產實現的營業收入為73.5元，年減2.9元，減幅也擴大。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，第1季，全國規模以上工業企業利潤年增4.3%，由2023全年下降2.3%轉為正增長。分季看，規模以上工業企業利潤連續3季增長，延續恢復態勢。

他指出，第1季，裝備製造業利潤年增18.0%，增速比2023全年加快13.9個百分點，拉動規模以上工業利潤增長4.9個百分點，是貢獻最大的行業板塊，發揮了「壓艙石」作用。

于衛寧並指出，第1季，消費品製造業利潤由2023全年下降1.1%轉為增長10.9%，當季利潤連續3季度保持雙位數增長，有力支撐規模以上工業利潤回升向好。

不過他表示，總體看，第1季規模以上工業企業利潤保持增長態勢，但也要看到，企業利潤恢復仍不平衡，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1130427