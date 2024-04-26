富采買回晶成39%股權 出售微電設備予環宇

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（中央社記者潘智義台北26日電）LED廠富采集團董事會今天通過，子公司晶元光電以新台幣4.5億元買回環宇持有晶成39%股權，交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權。

富采控股財務長張博儀今天在台灣證券交易所視訊重大訊息記者會說明，子公司晶成半導體以新台幣4.35億元出售微電設備一批予環宇通訊半導體控股公司子公司（Global Communication Semiconductors, LLC）。

不過，張博儀解釋，除晶成出售其微電設備給環宇之外，子公司晶元光電也買回環宇持有晶成39%股權。

晶成曾是晶電所投資公司，在晶電、隆達共組富采投資控股公司後，晶成成為富采子公司，此次由晶電買回晶成39%股權，並非富采買回，也讓晶成的角色產生微妙變化。

張博儀指出，晶成未來將專注於半導體光電領域；而富采集團將繼續持有環宇22%股權，並與環宇共同成就在微電領域的發展及布局，期透過資源整合、分工後，提升雙方營運績效。

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張博儀表示，為加速推動集團各子公司及轉投資公司間的技術、產品、產能與市場整合，提升集團綜效，董事會決議通過富采子公司晶成半導體出售微電設備予環宇通訊，達到聚焦核心事業的目標。

他解釋，晶成原本做微電子代工，微電子產品為6吋，微電子去年營收占晶成10至20%，今後將代工業務全交給環宇通訊後，晶成將聚焦在矽光子、低軌衛星、太陽能電池等半導體光電業務。（編輯：張良知）1130426