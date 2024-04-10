星城Online玩家鑽漏洞賺虛擬幣 法院判給付逾19億星幣

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）李男等4名「星城Online」遊戲玩家，鑽遊戲漏洞以獲得虛擬遊戲幣「星幣」轉售牟利，致遊戲公司「網銀國際」受損，因此提告求償。士院日前判李男等人須給付19億餘星幣。

網銀國際股份有限公司主張，「星城Online」遊戲館「大鬧西遊」，其中虛擬遊戲幣分付費使用的「星幣」、免費贈送的「銀幣」，玩家可用2種幣進行吃角子老虎遊戲，玩家押注星幣，若挑戰成功即獲得星幣，押注銀幣即獲得銀幣。

遊玩過程中，玩家進入「FREE GAME」挑戰模式，押注後強制斷線，系統仍會持續運作，並把遊戲結果簡訊通知玩家，等到玩家再度登入遊戲後，會出現不同幣值的遊戲幣等遊戲漏洞。

李男等4人於民國112年4月2日至13日利用遊戲漏洞，反覆以銀幣押注共3430次，藉此獲得大量星幣，致公司受損，因此請求李男等人給付共計22億777萬9752星幣。

李男等人抗辯，依照程式既有且允許的功能操作，此遊戲漏洞的產生原因，應歸責於網銀公司；此外，他們不具備電腦系統等專業知識，無法知悉此遊戲漏洞是否為遊戲製作者故意留存，或為程式設計的瑕疵。

李男等人表示，適逢遊戲改版，原先遊戲規則僅能以星幣押注，改版後開放以銀幣押注，並不能預見會出現遊戲漏洞，以為是對玩家的補償。

士林地方法院認為，每1枚星幣可獲得100枚銀幣，即便遊戲幣僅能於遊戲內使用，但具有「移轉功能」，玩家可私下進行買賣交易，具有一定市場價值。

士院認為，李男等人非新手玩家，應當知悉遊戲漏洞非正常狀況，且在短短12天內把獲得的鉅額星幣轉售他人獲利，以140星幣賣1元的價格出售，共計獲利1574萬餘元，應負起損害賠償責任。

士院審酌網銀公司應負起10%的過失責任，因此判決李男等人應給付19億8700萬1776星幣，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130410