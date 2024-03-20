早安世界》日本央行17年來首度升息 告別負利率日圓不升反貶
日本央行17年來首度升息 告別負利率日圓不升反貶
日本央行結束17年來的負利率政策，這是自2007年以來首次升息，也是日銀長期貨幣寬鬆政策的轉捩點。然而，日圓並未如預期走升，反而走跌，外匯專家對此點出3關鍵，除了市場提前反應、美日利差仍大之外，重點還是市場投資情緒高昂，使得避險為主的日圓匯價難有起色。中央社對此整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
香港立法會三讀通過基本法23條立法 明列涉國安罪定義罰則
在香港回歸27年後，港府終於完成基本法23條立法的憲制責任，相關條例今後將與香港國安法一併成為港府處理國安罪行的法令。香港記者協會前主席楊健興直言，23條立法讓記者承受的實際風險及心理壓力比之前大很多，但他暫未想過停下目前的新聞評論工作，相信評論仍有價值。（看完整報導）
韓國首度開鍘罷工醫生 2人執照遭吊銷
韓國政府為滿足醫師人力需求而提出醫學院增招政策，引發大批住院醫生請辭、罷工。韓國政府一再敦促醫師回到病人身邊，還警告將對不遵守規定的人採取法律行動，但隨著資深醫師揚言加入罷工的行列，且沒有進行認真的談判，使得僵局升級。韓國醫學會19日表示，已有2名醫師的執照遭吊銷。（看完整報導）
1月大嬰染百日咳、4歲童罹流行性腦脊髓膜炎 皆為今年本土首例
疾管署19日公布，國內新增今年首例本土百日咳病例，為北部1個月大男嬰，經治療已順利出院；疾管署提醒，孕婦可自費打疫苗保護新生兒。此外，國內並新增今年首例流行性腦脊髓膜炎本土病例，個案為北部4歲女童，3月初有呼吸道症狀，因出現紫斑再次就醫，目前仍住院治療中，已匡列19名接觸者給予預防性投藥。（看完整報導）
石門、鯉魚潭水庫持續下探 水利署籲桃竹苗台中節約用水
考量氣象署預報未來一季降雨正常至偏少，為審慎因應枯水期後半段供水挑戰，經濟部成立旱災水利署災害緊急應變小組，決議19日起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，提醒各界加強節水。（看完整報導）
大學繁星推薦錄取率64.19%創新高 1713缺額頂大也沒招滿
113學年大學繁星推薦管道公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率64.19%，創歷年新高。缺額部分，今年共有1713個缺額，是近5年最多，僅11校招滿無缺額，頂尖大學也出現部分缺額，例如台灣大學缺額26人、成功大學缺額35人、清華大學缺額15人。（看完整報導）
林書豪靜脈雷射治療爭議禁賽5場 無緣PLG年度MVP
新北國王球星林書豪因足底筋膜傷勢接受靜脈雷射治療，引發違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規定的爭議。PLG對此表示，經聯盟調查後，確認相關治療皆由球隊安排，治療內容並無使用禁藥，但其療法未符合WADA規定。最終林書豪被PLG處以禁賽5場，且開罰新台幣15萬元，確定無緣角逐年度MVP。（看完整報導）
高國慶宣告引退哽咽落淚「該放下了」 綠色坦克20年球員生涯落幕
統一獅隊「綠色坦克」高國慶結束20年職棒球員生涯，將於5月26日在台南棒球場安排引退賽。中職獅隊19日替高國慶舉行引退記者會，記者會一開始光是生涯影片回顧和隊友的話就讓高國慶忍不住流淚。從9歲、小學4年級開始打球到45歲退下，高國慶表示，從小訓練就是為了比賽，結束球員生涯就沒有比賽了，這是最放不下的地方。（看完整報導）
輝達新AI晶片B200由台積電N4P製程代工 Google微軟等皆會採用
輝達在GTC大會上推出新一代AI晶片Blackwell，由台積電4奈米製程技術打造，並結合新晶片與中央處理器建構超級晶片，法國資深記者點出，輝達的實力至少未來2年都難以取代。此外，輝達也推出硬體與軟體平台，具備生成式AI等功能，用於打造人形機器人。分析師認為，輝達的新晶片與軟體技術將有助於公司的長遠發展，但也面臨AI晶片短缺與訓練困難的挑戰。（看完整報導）
YouTube揭露AI內容標籤上線 創作者屢違規恐遭移除影片
YouTube團隊19日宣布，最新的AI內容揭露標籤上線，將協助創作者公開AI生成內容、提升資訊透明度，目前優先適用於手機版應用程式，未來將擴大範圍至電腦及電視。如果創作者呈現看似逼真的虛構重大事件，例如假龍捲風朝實際存在的小鎮逼進，也需要加上標籤。（看完整報導）
開箱老照片》豬口蹄疫爆發那年 經濟損失高達1700億
1997年3月20日上午11時農委會召開記者會，正式宣布台灣中部爆發豬隻口蹄疫疫情。1年內，台灣減少近5000戶豬農，無數飼料廠、肉品加工廠倒閉，整體經濟損失高達1700億。歷經23年的防疫措施及產業轉型，2020年6月台灣終於獲得世界動物衛生組織認可，改列為非疫區。（看完整報導）
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- 早安世界》日本央行17年來首度升息 告別負利率日圓不升反貶2024/03/20 07:18
- 2024/03/19 07:23
- 2024/03/18 07:24
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