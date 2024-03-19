高國慶宣告引退哽咽落淚「該放下了」 綠色坦克20年球員生涯落幕
2024/3/19 14:54（3/19 16:14 更新）
（中央社記者謝靜雯台北19日電）統一獅隊「綠色坦克」高國慶結束20年職棒球員生涯，將於5月26日在台南棒球場安排引退賽。今天記者會一開始高國慶就止不住淚水，從9歲打球到45歲，他直言「我該放下了」。
中職獅隊今天替高國慶
舉行引退記者會，記者會一開始光是生涯影片回顧和隊友的話就讓高國慶忍不住流淚。多年戰友高志綱形容，高國慶腦袋無時無刻都想著棒球，只要跟他相處過的人都知道。陳鏞基則表示，「高國慶沒有離開，只是用不一樣的角色繼續留在場上幫助我們。」
高國慶小檔案
- 生日：1978年10月6日
- 學歷：台灣體院
- 經歷：
2003年統一獅第4輪選秀加盟
2007年中職安打王及年度MVP
2007、2011、2012年中職最佳10人獎
2007、2011、2017、2018年中職金手套獎
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影片來源：統一獅 Uni Lions
高國慶今年球季轉任二軍首席教練，談起做出結束球員生涯的決定，高國慶回憶時又再度哽咽落淚，他提到，去年球季是職棒生涯20年來第一次不是因為受傷和意外沒有登上一軍，上半季打完過後還沒有機會，就差不多有心理準備了，也透露其實3年前球隊就有詢問要不要結束球員生涯、轉換角色，但凹不過他的個性。
從9歲、小學4年級開始打球到45歲退下，高國慶表示，從小訓練就是為了比賽，結束球員生涯就沒有比賽了，這是最放不下的地方。高國慶再度哽咽提到，「這是一個很掙扎的決定，但既然決定了，就好好面對未來，還是轉換角色繼續幫助球隊，個人該放下了，30幾年來沒有遺憾了。」（編輯：張雅淨）1130319
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