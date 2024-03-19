高國慶引退有小遺憾 感性告白「20年生涯不孤單」

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊「綠色坦克」高國慶今天在引退記者會眼淚沒有停過，生涯的小遺憾是沒有拿過全壘打王，而談起球迷再度哽咽表達感謝：「感謝有你們，職棒生涯20年，我不孤單。」

高國慶中職生涯從2004年到2023年劃下句點，跟著獅隊拿下6座總冠軍，去年底確定結束球員生涯、轉任獅隊二軍首席教練。獅隊將於5月26日在主場台南棒球場替高國慶舉行引退賽，從今天宣布起倒數68天，讓高國慶再度站上打擊區，也呼應高國慶68號背號。

高國慶在引退記者會努力忍住情緒，回憶球員生涯每個關鍵時刻可以幫助球隊贏球、都是難忘的，真的要挑的話，應該是每次總冠軍賽最後一戰，幫助球隊拿下總冠軍最難忘。

職棒生涯20年沒有拿過「全壘打王」是高國慶球員生涯的「小遺憾」，他表示，早期的中職偏向追求高打擊率，但某次頒獎典禮與張泰山聊天，張泰山建議拚看看全壘打王，因此轉變打擊型態，雖然還是沒能完成目標，「有遺憾，但還是感謝。」

高國慶今天記者會看生涯回顧影片、提起做出引退決定、談起家人時都哽咽落淚，被問到想對球迷說的話，他再度淚崩直言：「這題是今天最難回答的問題。」

高國慶感性告白，這20年來不是短短幾句謝謝可以帶過對球迷的感激，「我要告訴你們，20年職棒打球的歲月，我一點都不孤單、感謝有你們」，也跟球迷相約5月26日當天，讓他重新用短暫一日球員的身分，當面對球迷說感謝。

記者會結束後高國慶笑說，「總算可以好好睡一覺」，從記者會前一週一直想像畫面，但想到5月26日引退賽當天，他直言應該會更難受，因為踏上主場，踩著紅土和草皮，感觸應該會更深。（編輯：張雅淨）1130319

中華職棒統一獅隊「綠色坦克」高國慶引退記者會19日舉行，宣布結束20年職棒球員生涯，5月26日將於台南棒球場安排引退賽，他身穿紀念球衣站在專屬LOGO前合影。中央社記者張新偉攝 113年3月19日