壽山張委誠偶像是舅公張泰山 U18東岸聯盟開轟

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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽壽山張委誠傷癒歸隊就展大砲特質，敲出高中正式賽首轟，率隊以1比0擊敗台中市聯隊；張委誠個性認真上進、爆發力突出，偶像是同樣具有重砲特質的舅公張泰山。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽壽山高中今天首戰與台中市聯隊交手，壽山先發投手吳祉恩7局完封好投，張委誠5局上1人出局後敲出陽春砲，率隊搶勝。

壽山總教練郭東晏表示，張委誠在木棒聯賽前的友誼賽時手腕受傷無法出賽，球隊少了重砲戰力受到影響，此次東岸聯盟算是張委誠傷後復出首戰，也希望張委誠透過比賽用最短的時間把手感調整回來。

張委誠有不錯的身材優勢，郭東晏稱讚他的打擊力量、爆發力都不錯，但守備的移動能力和敏捷方面需加強，個性是很上進的球員，學習的企圖心強烈、高中兩年也進步很多。

高二的張委誠表示，木棒聯賽前受傷休息了一個多月有點可惜，今天可以開轟很開心，但還是有2個打席沒有掌握好，整體而言內容有很多需要加強的地方。

張委誠自評升上高中後在擊球率有提升，力量有增加、揮空率減少，目前守備位置以一壘為主，之前也有嘗試過三壘，但守備範圍沒有隊友大，需要再加強。

張委誠的偶像是現任中職味全龍隊教練的退役好手張泰山，會稱呼張泰山舅公，也看過張泰山球員時期的比賽畫面，覺得張泰山打擊力量很好、很強。

張委誠表示，高中學到比較不同的觀念是團隊優先，教練也有提醒，就算打不好也不要太情緒化，希望自己在守備範圍、穩定性都可以提升。（編輯：張雅淨）1130401