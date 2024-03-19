高國慶曾因怕沒球打哭 20年生涯結束盼多陪家人

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職統一獅隊球迷心中的「綠色坦克」高國慶引退，透露加入職棒後遇到簽賭案爆發因此落淚，害怕生涯就此結束沒能讓父母見證，20年生涯劃下完美句點，要回歸家庭、陪伴家人。

獅隊球迷心中的「綠色坦克」，獅隊學弟口中的「大學長」、「爺爺」高國慶去年底結束球員生涯，去年雖然沒有一軍出賽紀錄，但去年以45歲又6天二軍出賽，為中職史上二軍最年長出賽球員紀錄。

高國慶回憶2004年進到職棒，打完第一個球季後，隔年開始就陸續爆發職棒簽賭案，當時真的很難過，想著第一年打完可能就沒球打了、很多人會失業，「從9歲開始打球，好不容易要見真章了，結果可能沒球打，還因為這件事情哭。」

高國慶提到，從小為了打球離家住校，就是想要好好拚，讓父母可以見證自己站上台灣棒球最高殿堂，也笑說父母平時都會透過電視轉播關心他，可能1、2場沒看到他就會打電話關心，透過電視看兒子比賽，也算是父母平時娛樂的重心。

中華職棒35年、高國慶經歷過20年，他感謝所有為台灣職棒付出的長官、學長，讓中職環境越來越好，也提到雖然有讓球迷失望的事情發生，但現在環境變好了，希望後輩好好珍惜。

結束球員生涯後最想做的事情，高國慶提到「回歸家庭」時又哽咽落淚，希望可以彌補打球生涯這麼多年跟家人聚少離多的時光，希望可以多陪伴家人。（編輯：張雅淨）1130319