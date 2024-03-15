周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人[影]

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟42歲老將周思齊引退宣告記者會今天舉行，他在開口講話後就止不住淚水並淚崩表示，上次穿帥氣西裝、面對這麼多媒體，已經是2008年撐過假球案後的頒獎典禮。

兄弟球團在11日發布訊息宣布周思齊在今年球季結束之後即將引退，周思齊今年進入職棒生涯第20個球季，20年來他見證中職走過風風雨雨，經歷過2次假球風波，儘管被威脅利誘仍堅持不打假球，再隨著中職挺過風暴、重返榮景。

周思齊今天在引退宣告記者會，一開始看完生涯精彩瞬間回顧的影片後，就已經紅了眼眶，直到要致詞時忍不住眼淚，馬上向工作人員要衛生紙拭淚，一度說不出話來。他哽咽地說：「上一次有那麼多媒體、穿著那麼帥，還流眼淚，應該是在2008年的時候。」

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

在經過假球風暴後，周思齊在頒獎典禮上邊掉淚邊講得獎感言，至今仍讓球迷印象深刻。周思齊說：「從那年到現在，我覺得我是很幸福的，一路走來好多球迷朋友一直在鼓勵我、支持我，很希望我繼續走下去，但今年球季結束我就要卸下球員身分，要跟球場說再見。」

周思齊認為，今年比賽會有很多回憶湧現，也想要向過去的老朋友及長官說謝謝，「這個情緒很難控制，我要跟學弟說，學長真的撐不住（眼淚）」。看到學弟們準備的驚喜影片，周思齊更是止不住淚水，邊哭邊笑地說：「他們太認真講話，我有點不太習慣。」（編輯：管中維）1130315

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道