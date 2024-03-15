周思齊盼完成千安百轟百盜 讓背號16夠格引退
2024/3/15 14:58（3/15 16:23 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟42歲老將周思齊在今年球季結束後即將高掛球鞋，目前只差2次盜壘就能成為史上第9名「千安、百轟、百盜」成員，他說絕對想要完成，讓自己的背號16夠格引退。
截至去年球季為止，周思齊生涯累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達3成07，同時累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能成為中職生涯「千安、百轟、百盜」的新成員，過往中職35年來只有8人達成。
剩下2次盜壘就能完成這項難得的里程碑，周思齊今天表示，「我絕對會想要完成，目前個人最大的目標是這個。」團隊部分，周思齊指出，去年沒有拿到3連霸比較可惜，因為3連霸代表台灣棒壇史上的強隊，能刻畫在歷史的年表上面，「今年希望往3連霸的第1冠邁進，生涯我已經盡最大努力，今年也會。」
至於是否會希望背號16號在退休後跟著引退，周思齊則認為，「我覺得背號引退要夠格，能夠引退當然希望可以引退，因此這2次盜壘我想要完成，能夠完成這個成就的球員目前才8個，我很想進入這個門檻，夠格讓這個背號退休。」
對此兄弟領隊劉志威則表示，公司對於背號引退有個機制，要經過評委討論，「他還有一個球季去做，希望他能累積更多紀錄，以他的能力、對中職的影響力，看能不能背號引退。」（編輯：陳政偉）1130315
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