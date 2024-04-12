大巨蛋耗資千萬變身籃球場 職籃攻蛋滿場球迷見證
2024/4/12 16:27（4/12 16:49 更新）
（中央社記者黃巧雯台北12日電）歷經1.5個月準備、耗資超過千萬，T1新北中信特攻、台北戰神明天將聯袂在台北大巨蛋攜手亮相，特攻領隊劉志威透露，球團花了2天把內野變身籃球場，預估進場球迷將達1萬5600人。
台灣職籃明天將首度前進台北大巨蛋，展開歷史性首秀，將由T1聯盟特攻、戰神打頭陣，雙方球團透過今天舉辦的媒體日，向外界展現大巨蛋不同風貌。
特攻領隊劉志威接受媒體聯訪時表示，由於首次在大巨蛋辦比賽，為確保安全，與大巨蛋場方、協力廠商與台新協調花了很多時間，前期準備工作就歷時1.5個月，靠著多方配合才能在2天內將籃球場搭建完成。
原本位於B2層棒球場，因應職籃賽事在內野區設置籃球場，且為保護草皮及紅土，場內所有使用範圍皆舖設專門防護墊，約使用大巨蛋一半，其中地板、籃框還是直接從新莊體育館運送過來。
至於座位席方面，觀眾席從B1到L2內野看台區，另外還包括左右兩側開放到一、三壘處。
球場B2層除了籃球場，還有本壘的場邊席、籃下搖滾席，以及十層場邊特製階梯看台，劉志威指出，這次在大巨蛋搭建籃球場花費超過新台幣千萬元，其中特製階梯看台占了很大比重，為確保安全，在搭建特製階梯看台完工後， 還有找來結構技師認證。
台灣職籃明天在台北大巨蛋的首戰，票價最貴4000元，劉志威指出，首戰預計突破1萬5600人，也打破「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟桃園雲豹時在國立體大綜合體育館所締造的1萬5537人紀錄。（編輯：龍柏安）1130412
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