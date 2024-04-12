大巨蛋耗資千萬變身籃球場 職籃攻蛋滿場球迷見證

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）歷經1.5個月準備、耗資超過千萬，T1新北中信特攻、台北戰神明天將聯袂在台北大巨蛋攜手亮相，特攻領隊劉志威透露，球團花了2天把內野變身籃球場，預估進場球迷將達1萬5600人。

台灣職籃明天將首度前進台北大巨蛋，展開歷史性首秀，將由T1聯盟特攻、戰神打頭陣，雙方球團透過今天舉辦的媒體日，向外界展現大巨蛋不同風貌。

特攻領隊劉志威接受媒體聯訪時表示，由於首次在大巨蛋辦比賽，為確保安全，與大巨蛋場方、協力廠商與台新協調花了很多時間，前期準備工作就歷時1.5個月，靠著多方配合才能在2天內將籃球場搭建完成。

原本位於B2層棒球場，因應職籃賽事在內野區設置籃球場，且為保護草皮及紅土，場內所有使用範圍皆舖設專門防護墊，約使用大巨蛋一半，其中地板、籃框還是直接從新莊體育館運送過來。

至於座位席方面，觀眾席從B1到L2內野看台區，另外還包括左右兩側開放到一、三壘處。

球場B2層除了籃球場，還有本壘的場邊席、籃下搖滾席，以及十層場邊特製階梯看台，劉志威指出，這次在大巨蛋搭建籃球場花費超過新台幣千萬元，其中特製階梯看台占了很大比重，為確保安全，在搭建特製階梯看台完工後， 還有找來結構技師認證。

台灣職籃明天在台北大巨蛋的首戰，票價最貴4000元，劉志威指出，首戰預計突破1萬5600人，也打破「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟桃園雲豹時在國立體大綜合體育館所締造的1萬5537人紀錄。（編輯：龍柏安）1130412

台北大巨蛋將舉辦史無前例的籃球賽，台灣職籃T1聯盟新北中信特攻球員阿巴西（圖）12日下午熱身投籃，適應比賽場地。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在台北大巨蛋對上台北台新戰神，這也是大巨蛋史上首場職籃賽事，戰神當家後衛林秉聖（持球者）與隊友12日下午進場熱身。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在13、14日與台北台新戰神前進台北大巨蛋舉行例行賽，這是台灣首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，12日下午台北台新戰神球員前往熱身，適應球場環境。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在13、14日與台北戰神前進台北大巨蛋舉行例行賽，這是台灣首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，12日下午新北中信特攻球員前往熱身，適應球場環境。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟將在台北大巨蛋舉行例行賽，13、14日由新北中信特攻與台北台新戰神展開2連戰，特攻總教練李逸驊（中）12日下午接受媒體聯訪。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日