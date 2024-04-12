T1特攻大巨蛋拚搶勝 第一球擬交給阿巴西灌籃
2024/4/12 17:38（4/12 18:01 更新）
（中央社記者黃巧雯台北12日電）T1聯盟新北中信特攻明天將在台北大巨蛋對戰台北戰神，台灣職籃歷史性攻蛋首戰，特攻總教練李逸驊今天下達必勝令，他表示，希望交由阿巴西灌籃，完成大巨蛋歷史性第1顆進球。
台灣職籃明天在台北大巨蛋展開歷史首秀，將由特攻、戰神之戰擔綱，首戰將有滿場1萬5600名球迷共同見證。
衛冕軍特攻目前例行賽16勝8敗，領先排名第2台啤永豐雲豹1.5場勝差，總教練李逸驊接受媒體聯訪時表示，已下達必勝令，他強調，不但要搶下大巨蛋第1勝，還要連勝，剩餘例行賽場場都是關鍵，希望能拿下例行賽第1名。
對於由誰投進大巨蛋第一球，總教練李逸驊心目中已有人選，他表示，希望由阿巴西灌籃，投進在大巨蛋第1球。
不過，阿巴西先前在對戰高雄全家海神一役扭傷左腳，他自評明天上場機率約50%，還要視今天練球狀況，但他強調，如果可以上場，就不會讓教練失望。
談到歷史性大巨蛋首分，戰神後衛林秉聖表示：「球隊勝利將擺第一，但若比較幸運一點、球落在我手上， 我盡量就會把握第一次出手的機會。」
特攻與戰神明天在大巨蛋首戰將共同留名，戰神代理總教練許皓程也希望歷史性首戰能有所突破，他透露，戰神本季碰上特攻都輸球，他喊話，明天要搶下對戰首勝。（編輯：陳政偉）1130412
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