T1特攻大巨蛋拚搶勝 第一球擬交給阿巴西灌籃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北12日電）T1聯盟新北中信特攻明天將在台北大巨蛋對戰台北戰神，台灣職籃歷史性攻蛋首戰，特攻總教練李逸驊今天下達必勝令，他表示，希望交由阿巴西灌籃，完成大巨蛋歷史性第1顆進球。

台灣職籃明天在台北大巨蛋展開歷史首秀，將由特攻、戰神之戰擔綱，首戰將有滿場1萬5600名球迷共同見證。

衛冕軍特攻目前例行賽16勝8敗，領先排名第2台啤永豐雲豹1.5場勝差，總教練李逸驊接受媒體聯訪時表示，已下達必勝令，他強調，不但要搶下大巨蛋第1勝，還要連勝，剩餘例行賽場場都是關鍵，希望能拿下例行賽第1名。

對於由誰投進大巨蛋第一球，總教練李逸驊心目中已有人選，他表示，希望由阿巴西灌籃，投進在大巨蛋第1球。

不過，阿巴西先前在對戰高雄全家海神一役扭傷左腳，他自評明天上場機率約50%，還要視今天練球狀況，但他強調，如果可以上場，就不會讓教練失望。

談到歷史性大巨蛋首分，戰神後衛林秉聖表示：「球隊勝利將擺第一，但若比較幸運一點、球落在我手上， 我盡量就會把握第一次出手的機會。」

特攻與戰神明天在大巨蛋首戰將共同留名，戰神代理總教練許皓程也希望歷史性首戰能有所突破，他透露，戰神本季碰上特攻都輸球，他喊話，明天要搶下對戰首勝。（編輯：陳政偉）1130412

台北大巨蛋將舉辦史無前例的籃球賽，台灣職籃T1聯盟新北中信特攻球員阿巴西（圖）12日下午熱身投籃，適應比賽場地。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟將在台北大巨蛋舉行例行賽，13、14日由新北中信特攻與台北台新戰神展開2連戰，特攻總教練李逸驊（中）12日下午接受媒體聯訪。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在台北大巨蛋對上台北台新戰神，這也是大巨蛋史上首場職籃賽事，戰神當家後衛林秉聖（持球者）與隊友12日下午進場熱身。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟將在台北大巨蛋迎接首場大巨蛋賽事，新北中信特攻、台北台新戰神隊12日進場練球，戰神總教練許皓程（中）接受媒體聯訪。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在13、14日與台北台新戰神前進台北大巨蛋舉行例行賽，這是台灣首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，12日下午台北台新戰神球員前往熱身，適應球場環境。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在13、14日與台北戰神前進台北大巨蛋舉行例行賽，這是台灣首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，12日下午新北中信特攻球員前往熱身，適應球場環境。中央社記者翁睿坤攝 113年4月12日