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特攻打進大巨蛋 教練李逸驊：第1球給阿巴西灌籃

2024/3/19 17:50（3/19 18:14 更新）
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（中央社記者黎建忠台北19日電）台北大巨蛋將舉辦史無前例的籃球賽，參賽球隊之一的新北中信特攻總教練李逸驊受訪時笑說：「為了慶祝這歷史性的一刻，第1球應該會做給阿巴西空中接力灌籃。」

T1職業籃球聯盟新北中信特攻目前以14勝5敗的穩居例行賽龍頭，4月將和台北台新戰神攜手打進大巨蛋，前中華職籃球員、現任特攻總教練李逸驊也顯得很興奮。

李逸驊在接受媒體聯訪時說，過去中華職籃時期在中華體育館比賽時，許多球迷一早就會去排隊買票，「球隊巴士開到球場的時候還會有聽到驚人歡呼聲，我想這次到大巨蛋比賽，可以容納1.5萬人，感覺一定也很震撼。」

李逸驊表示，隨著比賽時期越來越近，球員一定也會跟著興奮，「我目前還沒有太多想法，但為了慶祝這個歷史性的時刻，第1波攻擊可能就會安排戰術給阿巴西執行空中接力灌籃。」

特攻後衛林韋翰因膝蓋開刀復健，本季還未出賽，不過談到前進台北大巨蛋，讓他眼睛為之一亮，甚至開玩笑的說：「我可能會拜託教練，讓我上場跑一下、打個2分鐘也好。」

林韋翰提到，自己還沒進入到大巨蛋內部，只有在外面等著接看完棒球比賽的兒子回家，「不過光在外面看就覺得很壯觀，在裡面打球感覺一定很不一樣。（編輯：龍柏安）」1130319

#李逸驊
#林韋翰
#阿巴西
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