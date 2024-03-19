T1特攻戰神大巨蛋挑戰1.5萬人滿場 票價最貴4000元
2024/3/19 17:22（3/19 18:17 更新）
（中央社記者黎建忠台北19日電）T1職業籃球聯盟將於4月13、14日進軍台北大巨蛋舉行例行賽，今天中信特攻和台北戰神聯手召開記者會，賽事規劃1.5萬個座位，將挑戰台灣2大職籃聯盟最多進場人數。
這是台灣史上首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，T1聯盟也配合調整賽程，而新北中信特攻、台北台新戰神則以共同主辦、沒有主客場的方式，一起分擔所有開銷、支出及最終的收入。
在場地規劃上，整座籃球場將建置在B2層棒球場的投手丘到本壘板之間的區域，最底層會先鋪上防護墊，接著鋪上地毯，最後才是籃球木地板，預計整個工時需要72小時才能架設完成。
比賽當天外野不會開放，內野區觀眾席則開放一、三壘側，而籃球場邊將搭設特製的看台區，讓球迷可以近距離感受在大巨蛋裡打籃球的魅力。
特攻總經理劉志威接受中央社訪問時，要在棒球場上打籃球確實有些地方要克服，像是我們不能動到投手丘，因此就必須要用特製的裝置來蓋住保護投手丘，而整個內野也會有水平的問題需為微調，籃球場地才能鋪設的好。
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒在致詞時幽默的說：「我也不知道為何要在大巨蛋打籃球，可能就是一個噱頭，讓更多人可以更瞭解籃球。」
尷尬的是，辜仲諒在致詞時把比賽的對手台北戰神當成是P. LEAGUE+聯盟的球隊，經台下有人提醒後才急忙改口說「這樣的話，就是一個面子之爭，兩隊都要拚盡全力求勝。」
籃球賽首度打進大巨蛋，門票價格還算親民，除了球場旁的「攻戰區」要價新台幣4000元以外，其餘在內野看台的門票售價從800元至350元都有。（編輯：李亨山）1130319
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