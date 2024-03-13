職籃前進大巨蛋 T1特攻4/13攜手戰神上演雙北大戰

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（中央社記者陳容琛台北13日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天表示，確定將於4月13日、14日前進台北大巨蛋，與台北戰神上演「雙北大戰」，同時是大巨蛋的首場職籃賽事。

台北大巨蛋從啟用落成後，一直是棒球迷關注的焦點，並吸引中職6支球隊本季陸續「攻蛋」，尤其在3月初舉行的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，更湧進3萬7890名觀眾入場，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄。

因此日前中信特攻傳出部分賽事將移師大巨蛋，同樣引起外界熱議，不過當時球團低調未證實，僅表示因場地因素調整賽程，「比賽地點一旦確認就會向大家公告。」

如今中信特攻透過新聞稿表示，大巨蛋啟用落成後，中信特攻即力邀台北戰神聯手出擊，共同打造全台首場於棒球場內進行的職籃賽事，加上台北市政府、新北市政府大力支持下，確定將於4月13日、14日前進大巨蛋，上演「雙北大戰」，締造新一波籃球熱潮。

另外，鑑於國內新興毒品層出不窮、施用年齡年輕化等情況，此次賽事將結合反毒教育活動，加強推廣毒品危害觀念，並預計將撥出部分門票提供予雙北學生與弱勢團體，透過參與反毒教育活動即可免費進場，期待透過籃球運動與反毒教育的結合寓教於樂。（編輯：張雅淨）1130313