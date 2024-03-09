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T1阿巴西轟本季新高40分 特攻主場擊退獵鷹

2024/3/9 18:07（3/9 18:16 更新）
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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊球員阿巴西（右4）9日迎戰台南台鋼獵鷹隊表現亮眼，更拿下本季個人單場新高的40分、助隊奪勝，賽後獲選單場MVP。中央社記者趙世勳攝 113年3月9日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊球員阿巴西（右4）9日迎戰台南台鋼獵鷹隊表現亮眼，更拿下本季個人單場新高的40分、助隊奪勝，賽後獲選單場MVP。中央社記者趙世勳攝 113年3月9日
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（中央社記者陳容琛台北9日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天以85比73擊敗台南台鋼獵鷹，其中阿巴西狂轟本季新高40分，他期許繼續維持高檔表現，幫助球隊取勝。

重返T1聯盟龍頭的特攻，今天在主場新莊體育館迎戰獵鷹，雖然上半場兩隊戰成37比37平手，不過「特攻黑豹」阿巴西在第3節灌進18分，幫助特攻一舉擴大領先優勢，奠定勝基，最後以12分之差力退獵鷹，取得近期3連勝。

此役阿巴西上場41分鐘，全場29投15中，包含投進4顆3分球，狂轟本季新高40分，外帶10籃板、2助攻、2抄截，成為本場的致勝功臣。阿巴西表示，很開心締造本季新高，感謝自己沒有放棄，並積極防守，「盡力幫助球隊，希望繼續維持這樣表現。」

特攻總教練李逸驊則提到，中場好好訓了球員一頓，所幸球員在下半場回神，「尤其幾個戰術送給阿巴西，他也不負眾望得到40分，才讓比賽比較好一點拿下來。」由於老經驗的林韋翰、曾文鼎皆因傷缺陣，李逸驊指出，目前在戰局混亂的時候，仍缺乏領導角色，期許球員在個人與團隊間取得平衡。

深陷「特攻魔咒」的獵鷹，隊史從來沒有贏過特攻，如果加上總冠軍賽已經苦吞跨季20連敗，總教練柯納（Raoul Korner）認為，上半場成功把對手壓在37分，可惜第3節又回到以前不好的習慣，防守沒有堅持情況下，進攻也有些紊亂，「即便第4節回神，但有點太晚了。」（編輯：陳政偉）1130309

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊9日與來訪的台南台鋼獵鷹隊交手，特攻球員阿巴西（前左）繳出本季單場個人新高得分40分，助隊以85比73拿下勝利。中央社記者趙世勳攝　113年3月9日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊9日與來訪的台南台鋼獵鷹隊交手，特攻球員阿巴西（前左）繳出本季單場個人新高得分40分，助隊以85比73拿下勝利。中央社記者趙世勳攝　113年3月9日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊9日例行賽在新莊體育館交手台南台鋼獵鷹隊，特攻球員阿巴西（前左）全場狂轟40分，助隊終場以85比73奪勝。中央社記者趙世勳攝 113年3月9日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊9日例行賽在新莊體育館交手台南台鋼獵鷹隊，特攻球員阿巴西（前左）全場狂轟40分，助隊終場以85比73奪勝。中央社記者趙世勳攝 113年3月9日
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