政院提修國籍法放寬歸化居留年限 部分籃壇洋將年底前可符資格

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（中央社記者賴于榛台北29日電）各界關注優秀外籍籃球選手歸化議題，行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年。目前草案將轉立法院審議。

內政部說，教育部已鎖定幾個優秀外籍籃球選手，預計年底前就可符合修法後的條件，按規定申請變成高專人才。

行政院會今天討論、通過內政部重行擬具的「國籍法」部分條文修正草案，將核轉立法院審議。國籍法草案去年9月經行政院會通過後，已送上屆立法院會期，不過立法院屆期不續審，因此內政部依程序重行擬具後報行政院會。

草案修法重點包含解決非本國籍無依兒少身分不確定的困境，新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化；同時放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上；另外，未來有殊勳於台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費。

放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限部分，內政部次長吳堂安說，為吸引外籍人士來台，政府民國105年就修正國籍法第9條，放寬高專人才資格，只要經中央目的事業主管機關推薦的高專人才，再由內政部召開審查會議通過，就可以歸化中華民國國籍，且不用放棄原來國籍，此次修法則是著重放寬年限規範。

吳堂安表示，他了解籃協希望用高專人才相關修法吸引洋將歸化，目前也已知教育部鎖定幾個優秀外籍籃球選手，預計年底前就可以符合修法後在台灣境內居住2年的條件，按規定申請成高專人才。（編輯：翟思嘉）1130229

（行政院提供）