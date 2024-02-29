更多編輯台推薦新聞：
麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院提修國籍法放寬歸化居留年限 部分籃壇洋將年底前可符資格
首頁 / 政治

政院提修國籍法放寬歸化居留年限 部分籃壇洋將年底前可符資格

2024/2/29 12:42（2/29 14:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北29日電）各界關注優秀外籍籃球選手歸化議題，行政院會今天通過國籍法部分條文修正草案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年。目前草案將轉立法院審議。

內政部說，教育部已鎖定幾個優秀外籍籃球選手，預計年底前就可符合修法後的條件，按規定申請變成高專人才。

行政院會今天討論、通過內政部重行擬具的「國籍法」部分條文修正草案，將核轉立法院審議。國籍法草案去年9月經行政院會通過後，已送上屆立法院會期，不過立法院屆期不續審，因此內政部依程序重行擬具後報行政院會。

草案修法重點包含解決非本國籍無依兒少身分不確定的困境，新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化；同時放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行的連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上；另外，未來有殊勳於台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費。

放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限部分，內政部次長吳堂安說，為吸引外籍人士來台，政府民國105年就修正國籍法第9條，放寬高專人才資格，只要經中央目的事業主管機關推薦的高專人才，再由內政部召開審查會議通過，就可以歸化中華民國國籍，且不用放棄原來國籍，此次修法則是著重放寬年限規範。

吳堂安表示，他了解籃協希望用高專人才相關修法吸引洋將歸化，目前也已知教育部鎖定幾個優秀外籍籃球選手，預計年底前就可以符合修法後在台灣境內居住2年的條件，按規定申請成高專人才。（編輯：翟思嘉）1130229

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
#內政部
#國籍法
#立法院
#吳堂安
延伸閱讀
台灣男籃歸化人才短缺 內政部擬修國籍法放寬居留年限內政部：高專歸化2023年增28名 教育領域人才最多藍推陸配入籍年限縮短至4年 白支持、綠質疑時機學生關切外籍留才 蕭美琴：應擬定配套措施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43