台北大巨蛋吸票 中職熱身賽2天觀眾合計破3.6萬人

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）台北大巨蛋「吸票」功力佳，中職官辦熱身賽連2戰人數寫紀錄，今天中信兄弟與富邦悍將比賽湧入1萬6330名觀眾入場，2天合計破3萬6000名觀眾入場，炒熱中職新球季話題。

台北大巨蛋今年加入中華職棒例行賽使用球場，為史上第19座例行賽使用球場，從熱身賽開始話題不斷，16日首場官辦熱身賽中信兄弟與味全龍隊交手，吸引1萬9898人進場，刷新中職官辦熱身賽紀錄，原紀錄為7068人。

今天台北大巨蛋熱身賽交手組合為兄弟和富邦悍將，同樣有吸引力，湧入1萬6330名觀眾入場，2天觀眾人數合計為3萬6228人，連2戰熱身賽觀眾人數寫紀錄。

觀眾捧場，球員也有精彩表現，昨天首戰味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開轟，今天比賽兄弟隊岳政華、悍將隊高國麟也都開轟。（編輯：張雅淨）1130317