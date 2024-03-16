更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

中職明星賽在大巨蛋有難度 卡商業活動談判空間小

2024/3/16 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）台灣棒球迷「喊」出來的台北大巨蛋，首度排官辦熱身賽就刷新觀眾紀錄，但據了解，因商業活動卡檔期談判空間有限，預計7月舉辦的明星賽想在台北大巨蛋開打現階段看來有難度。

1991年中職總冠軍賽職棒球迷高喊「我們要巨蛋」的聲音，經過32年、去年底台灣棒球迷終於完成在台灣首座巨蛋球場看球的心願，台北大巨蛋啟用首個正式對外國際賽為亞洲棒錦標賽。

台北大巨蛋對台灣棒球圈和棒球迷的意義重大，今年也將正式加入中職例行賽使用球場，中職今、明兩天在台北大巨蛋安排2場官辦熱身賽，今天首戰由中信兄弟與味全龍隊交手、票房逼近2萬人，從官辦熱身賽開始就看出大巨蛋「吸票」功力。

中職年度重點賽事之一「中職明星賽」預計7月底舉行，知情人士表示，去年底中職就開始積極向遠雄爭取，希望可以把檔期留給棒球迷，讓台灣棒球迷可以在巨蛋球場享受「棒球嘉年華」盛宴，若真因為商業活動壓縮棒球賽事空間很可惜。

年初中職拜會台北市長蔣萬安時，蔣萬安有允諾協助了解，期盼明星賽在台北市舉辦；但據了解，目前館方給予的談判空間似乎不大，今年中職明星賽想在台北大巨蛋舉行，有可能因為商業活動卡位無法如願。（編輯：陳政偉）1130316

中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職官辦熱身賽雄鷹亮相 黃劼希超前安助隊奪勝
172.30.142.222