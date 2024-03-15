中職大巨蛋熱身賽16日起2場至少3.4萬人 美秀集團、MATZKA助陣

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒官辦熱身賽明天起將在台北大巨蛋開打2場賽事，中職目前初估明天首戰將超過1.9萬人進場，有望挑戰最高上限2萬人，確定是熱身賽史上最高票房，17日也逼近1.5萬人。

中職本季例行賽將於30日在台北大巨蛋開打，且各隊都已敲定大巨蛋主場賽事，為了讓球團、球員及聯盟工作人員熟悉大巨蛋，中職特別安排2場官辦熱身賽在大巨蛋舉行。明天第1場賽事剩餘門票不到1000張，有望挑戰最高上限2萬人，2天賽事加起來已確定有3.4萬人次。

中職今天公布大巨蛋熱身賽表演嘉賓，明天由知名樂團「美秀集團」打頭陣，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，以實驗樂器結合搖滾聲響，加上民謠、龐克、電子等元素。

排灣族創作歌手MATZKA將在17日帶來開場表演，音樂風格以雷鬼為主，混合爵士樂、民謠、重金屬、Rap和嘻哈等元素，並帶有濃厚的原住民風格，熱身賽將帶來多首歌曲。

中職也提到，今年熱身賽首度加入「假日女孩應援」，讓球迷朋友們提早熱身，重新熟悉球員應援。

中職表示，熱身賽門票持續熱賣中，可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，大巨蛋場次新台幣500元，其他場次平日250元、假日300元，預售票享85折優惠。（編輯：陳政偉）1130315