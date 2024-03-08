中職開幕週味全龍大巨蛋迎戰桃猿兄弟 本壘後方最貴1880元

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職味全龍隊今天公布台北大巨蛋開幕週票價，最貴的本壘後方內野區域為1880元。領隊丁仲緯表示，希望給球迷本質的看球感受，目標開放2萬5千席至3萬5千席。

中職本季將於30日在台北大巨蛋開打，由主場的味全龍隊與樂天桃猿隊交手，31日則是在大巨蛋迎戰中信兄弟。

味全龍今天在大巨蛋舉行記者會，公布開幕週2天票價，票價最高為內野本壘後方熱區，不分全半票新台幣1880元，之後依序為內野熱區1680元、內野應援席1480元（半票1280元）、內野B1一般區1080元（半票880元）、內野L2一般區680元（半票580元）、外野一般區500元（半票400元）。

（圖取自味全龍 YouTube頻道網頁youtube.com）

領隊丁仲緯表示，開幕週的票價比照主題日，會比一般例行賽高一點，其餘比賽票價稍晚公布。今年在大巨蛋的平均票價，開幕戰落在900至1000元，例行賽則是700至800元，丁仲緯說：「希望針對不同需求，球迷能夠先進來，畢竟我們還算是新球隊，希望球迷能夠多支持。」

丁仲緯指出，目前開幕戰目標開放2萬5千席至3萬5千席，目前內野開放到2樓，「不過還是以全開為目標。」

談到票價制訂的考量，丁仲緯說明：「經過很多考量、參考很多不同資料去做綜合評估，希望讓更多人進場看棒球，把職棒的餅做大。」會將本壘後方訂為最貴價格，丁仲緯則說：「這邊觀賽感覺是最好的，希望滿足一些本質迷，純粹來看球的本質感受。」

至於味全龍原本的主場天母棒球場，丁仲緯提到，目前正進行修繕，「大巨蛋可以給大家很舒適的體驗，室外球場能夠滿足不同需求，是我們要努力的方向，讓天母球場呈現戶外球場的特色，吸引不同需求的球迷到球場。」丁仲緯表示，天母包含戶外野餐席增設、杯架、商店、球員空間等都有做整體規劃。（編輯：吳協昌）1130308