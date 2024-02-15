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味全龍盼開幕戰在大巨蛋 預計安排雙位數場次

2024/2/15 14:17（2/15 15:36 更新）
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中華職棒味全龍隊15日在雲林斗六舉辦開訓儀式，領隊丁仲緯受訪表示，開幕戰有意安排在台北大巨蛋，目前尚在確認中，也盼今年球季能在大巨蛋安排雙位數主場賽程。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
中華職棒味全龍隊15日在雲林斗六舉辦開訓儀式，領隊丁仲緯受訪表示，開幕戰有意安排在台北大巨蛋，目前尚在確認中，也盼今年球季能在大巨蛋安排雙位數主場賽程。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
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（中央社記者楊啟芳雲林15日電）中職味全龍隊今天進行開訓儀式，領隊丁仲緯表示，開幕戰有意安排在台北大巨蛋，已規劃一個版本賽程給大巨蛋，尚在確認中，也盼今年球季能在大巨蛋安排雙位數賽程。

中職今年球季開幕戰將在3月30日舉行，由去年總冠軍隊伍味全龍隊擔任主場與樂天桃猿隊交手，不過目前聯盟尚未公布賽程，外界關注今年中職開幕戰是否會在台北大巨蛋進行，其他球隊像是統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹隊也都有意在大巨蛋安排賽事。

龍隊領隊丁仲緯今天在開訓典禮受訪時表示，在1月時就有規劃一個版本的賽程給大巨蛋與中職，目前就等他們確認，以聯盟正式公告為主。票價制訂部分，丁仲緯表示，有參考過很多數據，包括日本的巨蛋票價、亞錦賽等大型賽事，希望能盡快公布給球迷知道。

丁仲緯也指出，希望今年球季在大巨蛋的比賽場次可以在雙位數，以回饋球迷，「因為大巨蛋對台灣棒球有非常重要的意義，希望多給球迷不同的觀賽體驗。」加上原本的主場天母棒球場，丁仲緯表示，台北的主場賽事會到50場左右，另外還會安排斗六、花蓮球場。（編輯：陳政偉）1130215

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