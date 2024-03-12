中信兄弟公布大巨蛋票價 VIP尊爵席3580元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職中信兄弟隊今天公布台北大巨蛋主場賽事票價，開幕戰主題週內野熱區票價新台幣1880元，4月4日將有投手官大元引退儀式；另外也推出限量200席的「VIP尊爵席」，票價3580元。

中華職棒今年賽季目前為止台北大巨蛋安排30場例行賽，中信兄弟今天公布大巨蛋票價，開幕戰4月3日、4日大巨蛋主場賽事，內野熱區全票1880元，本壘後方「凱旋象前席」票價1680元，最便宜外野票價680元。

中信兄弟今年也在球場的貴賓保留區，特別規劃200席座位設置台北大巨蛋限定「VIP尊爵席」，座位區域為本壘後方20排前最佳視野，票價3580元。

兄弟球團透過新聞稿表示，「VIP尊爵席」將提供球迷們享有貴賓級的體驗，採間隔入座，寬敞舒適，服務上更是享有尊爵禮遇，提供多項額外的軟性服務，包含賽後親自體驗大巨蛋的球場草皮、享有整場賽事專人服務與精緻餐點、啤酒無限暢飲等。此外，貴賓專屬停車位、VIP快速通道更是加碼提供給球迷們的尊爵服務。

在開幕戰主題週兩天，球團也將邀請重量級表演嘉賓，超人氣團體頑童MJ116及Energy將在巨蛋主場為球迷們熱力開唱。

兄弟同時公布上半季6月14至16日台北大巨蛋場次比賽票價，14日平日票價內野熱區全票980元，6月15、16日「阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版」主題日票價，內野熱區全票1580元。（編輯：張雅淨）1130312