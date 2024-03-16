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從高中等待到現在 林智勝：台灣終於有自己的巨蛋

2024/3/16 16:47
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍今天與中信兄弟在台北大巨蛋打官辦熱身賽，42歲老將林智勝以前曾在台北棒球場比過國際賽，他表示，從高中等待到現在，終於台灣有自己的巨蛋，是球員、球迷的福利。

林智勝昨天在社群媒體發文，「出發台北大巨蛋，從高中開始等待的球場。」林智勝今天受訪時表示，「台灣也有大巨蛋了，以前都踩別人的巨蛋，像是名古屋巨蛋、東京巨蛋、還有韓國的，現在我們有這樣的球場，除了是球員的福利，也是球迷的福利。」

林智勝曾在2007年國三時在已拆除的台北市立棒球場比過IBA青少棒賽，他回憶，「那時候也不知道大巨蛋是什麼，是到WBC去東京巨蛋才知道巨蛋的感覺是這樣，很舒服，知道熱身賽要來這邊打還滿開心的，台灣有自己的巨蛋。」

前隊友周思齊昨天在引退宣告記者會淚崩，也讓林智勝感性發文，「你辛苦了，看到你引退的新聞，心裡非常……，你是每一位職業球員以及三級棒球學習的榜樣，很開心能有機會跟你同隊，也一起打國際賽，謝謝你為了台灣棒球而努力。」

林智勝今天表示，昨天看到記者會影片時，周思齊就一直哭、說不出話來，林智勝說：「卸下球員身分、放下沒有那麼簡單，如果是我不知道要笑還是要哭，到那時候（退休）才知道，自己是有想過，想要開開心心離開球場。」（編輯：陳政偉）1130316

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