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曾文鼎大巨蛋初體驗 讚嘆生涯從沒打過這種比賽

2024/4/13 17:56（4/13 18:11 更新）
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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊13日在台北大巨蛋與台北戰神隊交手，特攻陣中曾文鼎（黃衣者）全場拿下9分4籃板9助攻，助隊奪得台灣職籃大巨蛋歷史性首秀的勝利。中央社記者翁睿坤攝　113年4月13日
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊13日在台北大巨蛋與台北戰神隊交手，特攻陣中曾文鼎（黃衣者）全場拿下9分4籃板9助攻，助隊奪得台灣職籃大巨蛋歷史性首秀的勝利。中央社記者翁睿坤攝　113年4月13日
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（中央社記者黎建忠台北13日電）現年39歲的新北中信特攻老將曾文鼎，今天在台北大巨蛋首場籃球賽中先發出賽，打了本季最久的39分鐘，貢獻9分、9助攻，賽後他讚嘆說：「過去在台灣從沒打過這樣氛圍的賽事。」

職業籃球聯盟T1把籃球賽搬進台北大巨蛋，讓新北中信特攻、台北戰神花費超過千萬，加上破紀錄的1.56萬名球迷進場見證，給球員完全不同的感受，最終特攻以88比81擊敗對手留下勝利。

今年7月6日就要滿40歲的曾文鼎，今天先發上陣打得很有效率，傳出全隊最多的9次助攻，順利串聯全隊攻勢，也讓有膝傷在身的控衛林韋翰可以多些時間休息。

曾文鼎賽後接受媒體聯訪時提到，今天賽前熱身時看到現場這樣的規模和人數，根本是總冠軍賽等級，「其實自己真的蠻興奮，畢竟打了這麼多年球，第1次經歷這樣的場面。」

曾文鼎還幽默地說，本來想這麼多人有點亢奮，很想要跑快一點、跳高一點，「但後來礙於年紀的關係，很快就打消這個念頭了。」

教練李逸驊則是在旁邊幫腔說道，沒關係，明天還有一場比賽，「你（曾文鼎）可以回去休息完之後再想想看。」（編輯：龍柏安）1130413

#李逸驊
#林韋翰
#曾文鼎
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