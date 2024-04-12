特攻、戰神備戰職籃大巨蛋首戰 地板燈光待適應

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）T1聯盟新北中信特攻、台北戰神明天攜手在台北大巨蛋搭建籃球場亮相，由於球場另鋪設防護墊，地板軟硬度與一般籃球場不同，今天就有球員和教練與提出地板與燈光還待適應。

為了迎接台灣職籃歷史性在台北大巨蛋首戰，大巨蛋內野區花了2天時間搭建籃球場，為保護草皮及紅土，場內所有使用範圍皆舖設專門防護墊。

特攻、戰神球員今天在大巨蛋練球，特攻總教練李逸驊為實際體驗場地狀況，也特別上場試投。他接受媒體聯訪時表示，由於地板和籃框都是從原本主場新莊體育館運來，評估影響不大，預期明天命中率應與平時差不多。

李逸驊特別提到地板軟硬度問題，他認為地板彈性與一般籃球場相比有些落差，因此練球時會再多運球和地板傳球；而特攻主控林韋翰也認同，他透露，練球時會多跑動，感受球場地板的反饋。

戰神代理總教練許皓程、林韋翰紛紛點出球場燈光問題，林韋翰認為，站在弧頂中間視線會較為刺眼，而許皓程則開玩笑，要球員乾脆學棒球員塗防曬膏。

若比較在台北大巨蛋和台北小巨蛋出手的感覺，戰神球員林宜輝認為，由於大巨蛋籃框與觀眾席距離較近，反而是視野開闊的小巨蛋較難投。

即將在大巨蛋出賽，兩隊球員都很興奮，林韋翰更是期待未來能爭取大巨蛋能成為特攻主場，他說，「這邊休息室規模太棒，還有教練辦公室、重訓室，能在這裡打球真的很幸福。」（編輯：龍柏安）11320412