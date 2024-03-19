克服大巨蛋空間感 T1戰神教練：去河濱公園練球

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（中央社記者黎建忠台北19日電）T1聯盟4月將進軍台北大巨蛋，面對截然不同的球場視覺空間感，對球員投籃來說是一大挑戰，但戰神總教練許皓程似乎已有對策，他開玩笑說，這陣子可能都要去河濱公園練球了。

身為本季T1職業籃球聯盟新球隊的台北戰神，目前戰績6勝13敗在5支球隊中排名第4，仍在力拚季後賽資格。

這次和新北中信特攻共同主辦2場在台北大巨蛋的比賽，也讓許皓程回憶滿滿。他提到，以前還在念松山高中時，台北大巨蛋是松山菸廠，「我們每次練完球後，都會跑到那邊去洗澡，以前裡面還有一個大澡堂，沒想到現在又有機會回到這裡，而且還是打籃球賽。」

許皓程表示，之前幾次舉辦棒球賽的時候都沒搶到票，所以自己也還沒進去過大巨蛋，「沒想到幸福來得太突然，現在居然變成我們要進去打比賽，感覺有點不真實。」

不過面對如此廣闊又深的球場空間，球員適應上一定會有落差，許皓程笑說：「可能要開始把球隊拉到河濱公園練球，或者找一個橄欖球場地，放2個籃球架，訓練球員在大空間的場地裡奔跑和投籃。」

已經37歲的球隊老將林宜輝也笑說：「一開始聽到這個消息還以為是在開玩笑，不過還是很開心可以解鎖開箱大巨蛋。」

只不過林宜輝本季雖出賽17場比賽，但平均僅上場10分鐘，留下3.1分數據，他也自嘲說道：「我現在是球隊的秘密武器，不管能上場多久，就是要想辦法把球擺進籃框就對了。」（編輯：張雅淨）1130319