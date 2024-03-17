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富邦悍將初體驗 陳金鋒有感而發：終於有自己的巨蛋

2024/3/17 18:51（3/17 19:16 更新）
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中華職棒富邦悍將隊17日首度踏入台北大巨蛋打官辦熱身賽，總教練陳金鋒（圖）有感而發，「終於自己有個巨蛋了」，並說「我覺得這是很棒的球場，沒有比日本差」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月17日
中華職棒富邦悍將隊17日首度踏入台北大巨蛋打官辦熱身賽，總教練陳金鋒（圖）有感而發，「終於自己有個巨蛋了」，並說「我覺得這是很棒的球場，沒有比日本差」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月17日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）富邦悍將隊今天首度踏入台北大巨蛋比賽，總教練陳金鋒有感而發：「終於自己有個巨蛋了」，直言台灣巨蛋不比日本差；至於巨蛋容不容易開轟的問題，他則表示確實擊球最重要。

中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽在台北大巨蛋與中信兄弟交手，也是悍將隊首度踏入大巨蛋，悍將總教練陳金鋒回憶，過去在美國沒有去過巨蛋球場，但有在日本的巨蛋出賽過，進到台灣首座巨蛋球場，「感覺差不多，可能天花板有比較高一點。」

被問起首度進到大巨蛋有沒有迷路，陳金鋒笑說還好，一路上都有標誌也有人員指示，「我覺得這是很棒的球場，沒有比日本差。」

陳金鋒過去曾在東京巨蛋寫紀錄，2006年首度在東京巨蛋出賽打出亞洲職棒大賽史上首支滿貫砲，飛行距離達145公尺，全壘打球也被收入日本野球博物館。

台北大巨蛋是否容易開轟是討論話題，陳金鋒笑說，容不容易開轟這個問題很難說，只要確實打到球就會形成長打，「確實擊到球比較重要」。（編輯：張雅淨）1130317

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