陳仕朋7局無失分勝投奪MVP 想完投教練踩煞車

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）富邦悍將隊投手陳仕朋今天狀況雖然沒到最好，但靠著捕手引導7局無失分奪下勝投，獲選MVP。前一場先發表現不理想，陳仕朋笑說想「補回來」，本來想挑戰完投，但教練踩煞車。

中職富邦悍將隊投手陳仕朋3日本季首場先發出賽，對統一獅隊投1.1局失8分吞敗、表現不理想，今天再度先發出賽，對樂天桃猿隊投7局被敲出4支安打，投出5次三振、2次保送，無失分，率隊以7比0獲勝。

悍將隊總教練陳金鋒表示，陳仕朋今天表現非常好，與前一場先發相比，沒有差到哪，但前一場感覺很容易被狙擊，對手狀況也好，所以被打出比較多連續安打，其實投球內容沒有差很多。

陳仕朋自評前一場先發出賽感覺比較好，今天反而感覺沒有到很好，投球機制有落差，靠著捕手引導才可以投這麼順，「但比賽就是這樣，感覺好不一定有好的內容」，每場比賽都是經驗，謝謝隊友幫忙打下這麼多分數，投起來更自在。

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近2場比賽悍將本土先發投手都有不錯表現，昨天江國豪也投出7局優質先發，陳仕朋表示，本土投手間語言沒有代溝，也會互相學習、討論，希望可以有更好的成績。

陳仕朋7局投完用球數104顆，他透露前一場出賽沒有把局數投長，近期球隊牛棚投手出賽頻繁，很想要把剩下的2局丟完，身體也在狀況內，不會覺得累，可能腎上腺素有升上來，但教練不允許，所以沒能挑戰完投。（編輯：管中維）1130414