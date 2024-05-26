鄭怡靜替悍將開球最愛鋒哥 再度征戰奧運盼心態更穩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）今年將再度征戰奧運的桌球好手鄭怡靜今天替富邦悍將開球，最喜歡悍將教頭陳金鋒，自評開球有進步。將再度征戰奧運，鄭怡靜希望用更穩定的心態面對場上對手。

桌球好手鄭怡靜今天受邀替中職富邦悍將隊開球，首度踏入台北大巨蛋，穿上99號悍將球衣開出不落地完美好球。

鄭怡靜2021年也曾受邀替中信兄弟開球，她表示，兩次開球感覺不太一樣，這次碰到「悍將中學」主題日，看到很多球迷穿著制服進場、非常有趣，也是第一次踏入台北大巨蛋，剛到的時候很興奮，但真的踏入場內又有點緊張，看到球員們蓄勢待發的樣子，覺得很熱血。

鄭怡靜為了開球也有稍微準備，前兩天訓練結束後有用網球練投幾顆，她自評今天開球感覺比上次更進步，有投進好球帶，投完意猶未盡：「還想多投2顆。」

被問起最欣賞的悍將球員，鄭怡靜笑說，喜歡總教練陳金鋒，記得陳金鋒球員時期打國際賽帶給球迷的熱血回憶。

鄭怡靜上次開球穿上91號球衣，這次則選99號球衣，她解釋，身為運動員有好的表現不太夠，希望好表現可以長長久久。

備戰7月巴黎奧運，鄭怡靜表示，接下來28日出發重慶比賽，之後還有2站歐洲比賽，是巴黎奧運前重要的3個積分賽，結束後就會進入約1個月的備戰期。

鄭怡靜參加過2016年里約奧運、2020年東京奧運，今年征戰巴黎奧運，她表示，能夠再次參加奧運心情當然會不一樣，也很興奮，綜合前面兩次經驗，希望可以用更穩定的心態面對場上對手。（編輯：張雅淨）1130526