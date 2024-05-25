陳念琴踏上大巨蛋為悍將開球 葉子霆是高中學弟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北25日電）「拳擊女王」陳念琴今天來到台北大巨蛋，身穿代表量級的66號為中職富邦悍將開球，接球捕手是她從高中就熟識的學弟葉子霆，陳念琴也滿意自己開球表現，「至少沒有挖地瓜。」

悍將今天在大巨蛋進行「悍將中學」主題日，邀請陳念琴到場開球，這已經是她第3度為中職球隊開球，之前曾為義大犀牛、樂天桃猿開過球。談到第一次來到大巨蛋，陳念琴表示，「我覺得非常亢奮，進來整個氣氛跟戶外又不一樣了，大家的凝聚力更大。」

至於今天身穿66號球衣開球，陳念琴表示，是因為今年巴黎奧運要挑戰66公斤量級。今天的開球捕手是悍將球員葉子霆，陳念琴透露，葉子霆是她在成德高中時期的學弟，從以前就熟識，「因為我們都是體育班，訓練時間差不多，都會玩在一起。」

陳念琴於今年3月就已順利取得巴黎奧運門票，談到目前的調整進度，她表示，「自己的技戰術都到位了，現在就是心理、臨場反應，在台灣好好去準備，包括飲食、生活、睡眠、整個身體的恢復。」

雖然在巴黎奧運前已經不會有實戰，不過陳念琴對這部分並不擔心，她指出，目前會與另一名取得奧運門票的吳詩儀一起練習，強度一直有在增強，「我們也有很多陪練員，每個星期開會針對技戰術去做模擬訓練，這一塊不會擔心。」（編輯：陳政偉）1130525