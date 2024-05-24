身障運動會新北代表隊授旗 提前開打戰已奪17金

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）全國身心障礙國民運動會新北市代表隊今天授旗。體育局表示，截至23日，在提前開打項目已奪17金5銀7銅，總獎牌數累計29面。上屆身障運羽球女單金牌的吳于嫣，今年將挑戰連霸。

身障運將於25日至28日在南投縣舉行，市長侯友宜今天在板橋第一運動場，授旗給羽球肢障組選手吳于嫣，並肯定選手們要克服身體狀況，在運動競技場表現絕佳狀態。

吳于嫣就讀新北高中1年級，去年代表中華隊參加杭州亞帕運獲得女雙銀牌、女單銅牌，在上屆身障運拿下女單金牌，今年將挑戰連霸。

體育局表示，16日起，桌球種類比賽提前開賽，新北市由巴黎帕運國手陳柏諺打頭陣；代表隊在桌球項目已奪9金2銀7銅的好成績。還有游泳賽提前進行，截至23日，新北共已奪17金5銀7銅，總獎牌數累計29面。

體育局表示，陳柏諺從幼兒園大班開始接觸桌球，目前讀海山高中2年級，他克服學習障礙，全心投入練習桌球，征戰國內外大小賽事；他是全國中等學校運動會和身障運的雙棲選手，也是台灣首位取得巴黎帕運參賽權的選手。

體育局說，陳柏諺在本屆身障運，奪得桌球MS11級男單金牌，同時與搭檔王浩昕拿下MD22級男雙金牌。另外，最強「身障桌球阿嬤」盧碧春，1人就拿下女單、女雙及混雙3面金牌。

體育局說，新北代表隊共157名選手，參加14項競賽，包括田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、聽障籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球及特奧輪鞋。

體育局說，新北將舉辦下屆（115年）全國身心障礙國民運動會，會以「友善新北‧舞動平權」為主軸，規劃舉辦超過20項運動種類競賽。（編輯：方沛清）1130524