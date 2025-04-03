ESPN：NBA名將「甜瓜」安東尼入選籃球名人堂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社麻州春田市2日綜合外電報導）消息人士告訴體育頻道ESPN記者，美國職籃NBA前球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）已獲告知，他入選2025年美國籃球名人堂。

安東尼生涯共得2萬8289分，在NBA聯盟史上排名第10，他曾10度入選明星賽，並囊括2008、2012與2016年共3面奧運男籃金牌。

他曾帶領雪城大學（Syracuse University）贏得2003年全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍；2021年NBA為慶祝75週年遴選75大球星，安東尼也是其中之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年2月，奈史密斯籃球名人堂公布2025年最終候選名單，17位候選者包括安東尼、曾來台打球的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、前美國女子職籃WNBA球星博德（Sue Bird）等人。

2025年籃球名人堂最終入選名單將於4月5日揭曉，入堂儀式將於9月6日在麻州春田市（Springfield）舉行。（譯者：陳正健）1140403