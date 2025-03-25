魔獸霍華德入選NBA魔術名人堂 感動落淚「這裡是我永遠的家」[影]

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（中央社記者陳容琛台北25日電）前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德今天正式入選奧蘭多魔術名人堂，他在致詞時感動落淚表示「這裡是我職業生涯的起點，也是我永遠的家。」

被譽為「魔獸」的前NBA球星霍華德（Dwight Howard），在2004年選秀以狀元之姿披上魔術戰袍、踏上職業舞台。而霍華德在魔術隊期間表現亮眼，一直是球隊看板球星，不僅連續6年入選NBA明星賽，更手握隊史得分王、籃板王及阻攻王，甚至是累積上場時間最多的球員。

如今在魔術隊特別舉行儀式下，霍華德正式入選魔術名人堂，他在致詞時提到，想向魔術球團及球迷表達感謝之意，「感謝他們為我做的一切，因為我在這座城市長大，每次回到這裡都有這種感覺，現在我真的成為魔術名人堂的一員，有點難以置信。」

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接著霍華德透露，感謝魔術球團當年選擇自己、給予年僅18歲的瘦小孩子一個機會，並感性表示，「魔術是我職業生涯的起點，也是我永遠的家，在這裡效力的8年期間，對我而言是生命中最重要時刻，現在一切又回到原點，今天的淚水是帶著喜悅的淚水。」

另一方面，魔術今天在主場迎戰洛杉磯湖人，靠著華格納（Franz Wagner）、班凱羅（Paolo Banchero）合轟62分，最後以118比106成功捍衛主場，摘下近期2連勝。其中，班凱羅也提到，霍華德是自己認識魔術的唯一原因，「看到他獲得這項榮譽真是太棒了，他絕對值得。」（編輯：李亨山）1140325