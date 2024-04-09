T1特攻戰神13日攻蛋 龜梨和也受邀日星第一人

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻、台北戰神13、14日將在台北大巨蛋舉辦例行賽，為台籃史上首次，首戰將邀請日籍巨星龜梨和也到場，成為首位前進大巨蛋的日星。

繼中華職棒後，台灣職籃也將在台北大巨蛋迎接首場大巨蛋賽事，T1中信特攻、台北戰神13、14日在大巨蛋賽事，截至今天為止，2場賽事預售票數量皆銷售破1.4萬張。

特攻、戰神球團今天共同發布新聞稿宣布，13日首戰將邀請日籍巨星龜梨和也到場，參與台灣籃壇盛事，而龜梨和也將成為首位攻蛋的日星。

對運動有著極大熱情的龜梨和也，曾加入少棒隊，更自2010年起擔任日本電視台體育節目Going! Sports&News主持人，甚至還曾為了採訪世界棒球經典賽（WBC）來台，在體育領域上也相當活躍。

由龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆主演的懸疑驚悚片「怪物樵夫」將上映，龜梨和也屆時也將為新片宣傳，分享電影拍攝點滴，這也是他睽違6年後再度訪台。（編輯：張雅淨）1130409