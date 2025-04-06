2025籃球名人堂 NBA安東尼、霍華德等人入列
2025/4/6 12:38（4/6 12:49 更新）
（中央社記者陳容琛台北6日電）奈史密斯籃球名人堂今天公布2025年入選名單，包含前美國職籃NBA球星安東尼、「魔獸」霍華德，最特別的是2008北京奧運美國男籃代表隊也名列其中。
攤開這次籃球名人堂的入選名單，除了前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）之外，還有美國女子職籃WNBA傳奇球星博德（Sue Bird）、摩爾（Maya Moore）及佛爾斯（Sylvia Fowles）。
另外，兩屆全美大學體育聯盟（NCAA）男籃冠軍、現任芝加哥公牛總教練杜諾文（Billy Donovan），還有NBA資深裁判克勞福（Danny Crawford）及邁阿密熱火老闆阿利森（Micky Arison）同樣在這次入選名單中。
成功入選籃球名人堂，霍華德接受媒體聯訪時以進入真正的籃球天堂形容，現在心中充滿興奮、感激，各種情緒交織在一起難以言喻，「這一刻真的無法用言語形容，我的家人、朋友，還有一路上陪伴我經歷挑戰的所有人，幫助我一步一步邁向籃球名人堂。」
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杜諾文則自認很幸運，因為長期與很多優秀教練、夥伴搭檔，並提到內心非常感激，同時感覺無比謙卑，「當初我是因為熱愛這項運動而投入其中，從來沒想過有這一天、被推薦進入名人堂。」
值得一提的是，2008北京奧運美國男籃代表隊也入選籃球名人堂，在2004雅典奧運僅以銅牌作收情況下，當年這支球隊被譽為「救贖之隊」（Redeem Team），期盼帶領美國男籃重返巔峰，而安東尼、霍華德當時也在陣中，最後如願摘下金牌，開啟美國男籃連5屆奧運奪金王朝。（編輯：張雅淨）1140406
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