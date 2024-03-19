醫師罷工韓國開鍘 兩人執照遭吊銷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國醫學會今天表示，韓國已吊銷兩名醫師的執照，這是對長達1個月罷工造成醫療保健混亂的首次懲罰行動。

韓國數千名年資較淺的醫師2月20日展開罷工，抗議政府為了培養更多醫護人員，以解決人力短缺問題及因應人口快速老化問題的改革。這樣的罷工迫使醫院取消包括化療、剖腹產在內的重要治療和手術。

韓國政府一再敦促醫師回到病人身邊，還警告將對不遵守規定的人採取法律行動，但隨著資深醫師揚言加入罷工的行列，且沒有進行認真的談判，使得僵局升級。

兩名積極參與罷工的韓國醫學會（Korean Medical Association, KMA）成員昨天被告知，他們的執照被吊銷3個月，據稱是因為煽動罷工。

韓國保健福祉部發言人告訴法新社，政府不會去確認對個別醫師採取的具體行政行動。

韓國醫學會先前曾指控政府使用「恐嚇策略」，試圖迫使醫師重返工作崗位，並稱這讓韓國正變成一個「極權主義國家」。

韓國法律限制醫師罷工，政府已要求警方調查與罷工有關的人員，當中也包括韓國醫學會的成員。

韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）今天告訴記者：「再度重申，政府願意隨時無條件地與醫學界對話。」儘管首爾當局強調放棄改革計畫並非選項。

韓國打算自明年起，醫學院每年擴招2000人，以因應醫師人口比例低落的問題。當局指韓國是該比例最低的已開發國家之一。

醫師則表示，他們擔心改革會損害服務品質和醫學教育，但該計畫的支持者指控他們試圖保障自己的薪資和社會地位。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130319