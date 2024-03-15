韓國住院醫師持續罷工 5大醫院每日虧損上千萬

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國住院醫師罷工持續超過3週，受影響最大的5大醫院因手術、診療量減少，面臨每天數十億韓元虧損的營運危機，其中首爾大學醫院透支額估已達1000億韓元（約新台幣24億元）。

韓聯社引述業界人士報導，受到職員請無薪假、醫師罷工等影響，首爾市內的大學醫院營收，與去年相比都出現大規模赤字，大型醫院每天虧損10億韓元以上，中型醫院虧損規模則約7億韓元。

首爾大學醫院相關人士表示，醫院去年赤字達900億韓元，今年狀況比去年更惡劣，若長期持續下去將難以維持營運，更別說購買醫療設備等投資。首爾大學醫院銀行透支額已從原本的500億韓元增至1000億韓元規模。

一間位於首爾市的教學醫院表示，醫院原本就因資深員工多、人事費用高，幾乎沒有盈餘，加上最近罷工事件影響，每天幾乎都呈現虧損。

財政狀況惡化的各家醫院為此開始呼籲政府擴大醫院低利融資規模。教育部相關人士透露，部分市立大學醫院希望政府能將現行提供給市立大學法人的「韓國私學振興財團融資計畫」預算提高，但預算問題仍須與企劃財政部商議，無法立刻更改。

韓國政府決定自2025學年度起每年增招2000名醫學生，引起住院醫師大舉請辭、罷工，缺少診療人力的醫院不得不減少手術、門診量，病床使用率也大幅下降，醫師以外的醫療人力連帶受到影響，反被醫院要求配合醫師減少，半強制性地休無薪假。（編輯：陳慧萍）1130315