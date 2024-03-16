韓國資深醫師力挺年輕同僚 25日起請辭加入抗爭
2024/3/16 17:30（3/16 17:57 更新）
（中央社首爾16日綜合外電報導）一群韓國資深醫師今天表示，他們將自25日起請辭，以支持發動抗爭行動近一個月的實習及住院醫師。這些年輕醫師反對政府計劃擴增醫學院招生名額而大舉離職，醫院因此陷入混亂。
法新社報導，根據醫學院教授緊急對策委委員長方在勝（Bang Jae-seung，音譯），20所大學醫學教授代表昨日晚間召開會議，其中16所大學的醫學教授代表「壓倒性贊成」力挺他們較資淺的同事，決定自25日起自願遞交辭呈。醫學教授同時也在綜合醫院內擔任資深醫師。
不過方在勝也說：「我們已達成共識，在正式離職前，每個人都應克盡己職治療病患。」
方在勝並未透露，確切會有多少名教授於25日請辭。
韓國政府計劃自明年開始，將醫學院年度招生人數增加2000人，以應對醫師人口比例低落的問題。當局指韓國是該比例最低的已開發國家之一。
方在勝今天說：「我們再次請求政府重新考慮2000人這個數字，否則不可能展開任何談判。」
方在勝也警告，如果現狀持續下去，大學醫院不久便會崩潰，將對韓國醫療體系造成重大且長期的打擊。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130316
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