更多編輯台推薦新聞：
影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人
運動

影片／周思齊宣告引退開口就淚崩 憶撐過假球案獲頒最佳10人

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
韓國醫師罷工
新聞專題
韓國醫師罷工2/34
首頁 / 國際

韓國資深醫師力挺年輕同僚 25日起請辭加入抗爭

2024/3/16 17:30（3/16 17:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為南韓大邱一家醫院一景。（韓聯社）
圖為南韓大邱一家醫院一景。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾16日綜合外電報導）一群韓國資深醫師今天表示，他們將自25日起請辭，以支持發動抗爭行動近一個月的實習及住院醫師。這些年輕醫師反對政府計劃擴增醫學院招生名額而大舉離職，醫院因此陷入混亂。

法新社報導，根據醫學院教授緊急對策委委員長方在勝（Bang Jae-seung，音譯），20所大學醫學教授代表昨日晚間召開會議，其中16所大學的醫學教授代表「壓倒性贊成」力挺他們較資淺的同事，決定自25日起自願遞交辭呈。醫學教授同時也在綜合醫院內擔任資深醫師。

不過方在勝也說：「我們已達成共識，在正式離職前，每個人都應克盡己職治療病患。」

方在勝並未透露，確切會有多少名教授於25日請辭。

韓國政府計劃自明年開始，將醫學院年度招生人數增加2000人，以應對醫師人口比例低落的問題。當局指韓國是該比例最低的已開發國家之一。

方在勝今天說：「我們再次請求政府重新考慮2000人這個數字，否則不可能展開任何談判。」

方在勝也警告，如果現狀持續下去，大學醫院不久便會崩潰，將對韓國醫療體系造成重大且長期的打擊。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130316

延伸閱讀
韓國住院醫師持續罷工 5大醫院每日虧損上千萬首爾大學醫學院教授力挺罷工醫師 揚言集體辭職尹錫悅強調依法嚴處罷工醫師 韓國政府撥31億填補醫療空缺韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
韓國醫師罷工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國住院醫師持續罷工 5大醫院每日虧損上千萬
172.30.142.230