韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

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（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國醫院本週陷入混亂，數千名實習與住院醫師為抗議醫學院招生增額，集體請辭，使病患陷入困境，重要的治療紛紛被取消，韓國政府則矢言不會在「必要」改革上讓步。

以下是法新社整理關於這次醫療改革的部分重點：

進行哪些改革？

首爾當局宣布，2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加65%，每年增加約2000人，這是韓國醫療培訓系統多年來最大規模的調整。

官員表示，這次改革對於準備照顧老化人口和培養足夠的醫師，來緩解當前醫師短缺的問題至關重要。經濟合作暨發展組織（OECD）的數據顯示，韓國每1000人只有2.6名醫師，遠低於37個已開發國家3.7名的平均水準。

數據顯示，由於相對稀缺，韓國醫師收入在OECD中名列前茅，且明顯高於韓國全國平均薪資水準。在標榜學歷至上的韓國，醫師社經地位非常高。

改革會有幫助嗎？

醫師表示，政府的改革計畫忽視該領域的真正問題。由於國民健康保險的財政激勵措施不當，以及醫療訴訟的風險，使得兒科和心臟內科等某些關鍵領域的專科醫師短缺。

舉例來說，2023年大量初級醫師申請從事心理健康、眼科和整形外科專業，但心胸外科等其他領域卻存在巨大缺口。

主導這次罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）在聲明中表示，除非政府解決「醫療服務工資低和濫訴等基本問題」，否則增加醫師總數不會有任何幫助。

他們表示，政府應採取措施，在發生「無法控制的醫療事故」時「減輕法律負擔」。

病患的反應

韓聯社引述醫療業消息人士的話報導，韓國5家主要醫院已將手術量減少達50%，以因應罷工事件。網路社群中充斥著病患接到醫院電話取消手術的貼文。

一名病患寫道：「我原定於下週二進行腦瘤手術，但被告知由於實習醫師辭職，因此無法進行手術。我很難過。醫師將病人當作人質是可以的嗎？ 」

另一名病患表示自己的乳癌手術在手術前兩天，被無限期延後。她寫道：「我對政府和醫院都很憤怒。我既討厭造成這種情況的政府，也討厭假裝不知道沒有什麼事比救治病人更重要的醫師。」

人口未來困境

韓國預計將在2025年進入所謂的超高齡社會，這意味有1/5人口年齡在65歲以上。到2050年，這一占比可能達到44%。

官員表示，除非他們現在採取行動，否則醫師將因未來「需求驟增而不知所措」。

韓國政府表示，如果不改變目前的醫學院招生政策，2035年韓國可能出現約1萬5000名醫師的短缺。

韓國也是世界上出生率最低的國家之一，平均每位女性僅生育0.7個孩子，遠低於替代率，這意味人口正在老化並迅速萎縮。

政治方面影響

韓國歷屆政府都曾試圖增加醫學院招生名額，像是2020年推動醫學院擴招計畫時，也引發大規模實習醫師罷工而宣告失敗。

但當時的公眾輿論對醫師更為有利，醫護人員因處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而普遍受到讚譽。

相比之下，現在民調顯示，高達75%民眾支持改革，他們厭倦在醫院的漫長等待時間。

部分分析人士表示，韓國總統尹錫悅領導的保守派政府正尋求在4月選舉之前利用此議題，屆時他所屬政黨有望自2016年以來，首次重新獲得國會多數席位。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130221