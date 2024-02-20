韓國逾6400醫師罷工影響大 政府祭復工令堅不讓步

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國超過6400名實習與住院醫生為抗議醫學院招生增額，集體請辭、罷工。韓國政府堅持不會在相關政策上讓步，下達復工命令，要求醫師回到人命關天的崗位。

為解決醫療人力不足問題，韓國政府規劃從明年開始將醫學院招生人數增加2000人，但醫師團體認為這項政策有損相關教育及醫療品質，發起集體請辭及罷工運動，截至19日晚間11時為止，已有6415名住院醫師遞交辭呈，達到實習醫院所屬住院醫師的55%。

據韓國保健福祉部調查，已提交辭呈的住院醫師中，約25%已離開崗位，多數仍照常值勤，但仍有許多未辭職的醫師配合先前發布的罷工聲明暫停醫療活動，讓不少大型醫院面臨人力開天窗的問題，停止收治更多住院患者，或是安排讓病患提早出院。

以首爾5大醫院之一的延世大學附屬世福蘭斯醫院為例，受到大量住院醫師罷工影響，預定進行的手術可能最多有5成必須延後、取消，院方正積極盤點各科室人力，表示會盡可能進行更多手術。

一名預定在26日接受手術卻收到取消通知的甲狀腺癌患者對媒體表示，這種狀況無異於「要癌症患者將癌細胞養得更大」。截至19日傍晚6時，保健福祉部已收到34件申訴，包括25件手術取消、4件診療預約取消、3件診療被拒及2件入院延期。

韓國政府對此立場強硬，要求醫師回到人命關天的崗位，並表示「不能像過去一樣，讓因為罷工就接受醫療界訴求的歷史重演」。

韓國政府堅持不會在增招醫學院學生的政策上讓步，除下達復工命令，也提高緊急診療報酬金額，提供接下住院醫師業務的醫師補償金，降低罷工影響。

對於政府下達復工命令的做法，大韓醫師協會非常對策委員會今天發布聲明主張，住院醫師依個人意志提交辭呈是行使憲法保障的基本權利，強迫醫師進行醫療工作是「暴力」、「獨裁」之舉。

其他醫療相關團體則不以為然。韓國全國保健醫療產業工會聲明，住院醫師罷工的行為不僅造成病患嚴重不便，相關業務也轉嫁到護理師等其他醫療人員身上，呼籲醫師們盡快回到工作崗位上再進行對話。

公共運輸工會醫療連帶本部也發布聲明批評，住院醫師們一方面要求縮短工時、改善工作環境，一方面又反對醫學生增額，兩項訴求自相矛盾。

依韓國過去經驗，醫療人力罷工對社會影響大，過去只要碰上這種狀況，政府推動的政策幾乎都會因此停擺或修改。

韓媒New1指出，韓國獨立70多年來共有9次大型醫師團體發起抗議行動，最後都是以醫師訴求取得勝利收場。

韓國最近一次來自醫界的抗議行動發生在2020年，同樣是反對醫學院學生增額、設立公立醫學大學的政策，先是住院醫生集體罷工，大韓醫師協會隨後發起更大規模的無期限總罷工，政府雖下達復工命令、提告，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壓力下仍不得不低頭，最後協議暫緩推動相關政策。

醫學生增額爭論在疫情過後重新浮上檯面，離開醫療現場的住院醫師是否會因政府強硬措施及輿論壓力重返崗位尚待觀察，但扛下大量出走人力業務的主任醫師等資深醫療人員已逐漸顯現疲態。

一名綜合醫院主任醫師向韓聯社表示，全天候營運的急診醫療中心業務強度本就大，會較其他醫療院所的醫生更快感到疲憊，現在雖然持續盡力快速診治重症患者，但看診速度越來越慢，既有人力能堅持多久仍是未知數。（編輯：周永捷）1130220